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Yaşam
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Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!

2023-11-25 22:58:08
Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!

Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü.

#1
Foto - Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!

Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.

#2
Foto - Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!

Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta, akşam şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.

#3
Foto - Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!

Otomobilde hasar meydana geldi. Yola ve otomobilin üzerine düşen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.

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