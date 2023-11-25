2023-11-25 22:58:08 Şiddetli rüzgar ağacı yerinden söktü!
Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü.
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Ankara'da rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobil hasar gördü.
Ankara'nın Çankaya ilçesinde rüzgar nedeniyle üzerine ağaç devrilen otomobilde hasar oluştu.
Ayrancı Mahallesi Tirebolu Sokak'ta, akşam şiddetli rüzgar nedeniyle park halindeki lüks otomobilin üzerine ağaç devrildi.
Otomobilde hasar meydana geldi. Yola ve otomobilin üzerine düşen ağaç, belediye ekiplerince kesilerek kaldırıldı.
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