Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

45 dereceyi buluyor, belki daha fazladır. Şu anda gölette dinlenmedeler. Saat 15.30'dan sonra yavaş yavaş acıkmaya başlıyorlar. Onları yine otlatmaya götüreceğim. Şu anda serinleme seansı var. Biz de dinleniyoruz. İlkbahardan sonra yaza doğru suya girmeye başlıyorlar. Kendileri istiyor" dedi.