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Yaşam
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Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

2024-09-05 09:26:27
Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Diyarbakır'da sıcaktan bunalan mandalar serinlemek için soluğu gölette aldı.

#1
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Diyarbakır'ın Bağlar ilçesinde sıcaktan bunalan mandalar, soluğu gölette alarak serinliyor.

#2
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Kentte hava sıcaklığı mevsim normallerinin üstünde seyretmeye devam ediyor. Hissedilen sıcaklık 45 derecelere kadar ulaşınca insanlar kadar hayvanlar da durumdan etkileniyor.

#3
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Merkez Bağlar ilçesi kırsal Tavşantepe Mahallesi'nde besici Hayvan Tek'in mandaları ise öğlen saatlerinden itibaren soluğu gölette alıp saat 15.00'ten sonra çıkarak tekrar otlatmaya götürülüyor.

#4
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Hüseyin Tek, ailelerinde hayvancılıkla uğraşmanın babadan gelme olduğunu belirterek 100 senedir sürdüğünü söyledi.

#5
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

Kendisinin ise 7 yıldır hayvancılık yaptığını belirten Tek; simental inekleri içeride beslediğini, mandaları ise genellikle yazın bıraktıklarını aktararak, "23 adet mandamız var. Bu şekil geçimimizi sağlıyoruz. Yaz sıcağından dolayı hayvanlar serinlemek için suya giriyorlar.

#6
Foto - Sıcaktan bunaldılar! Bakın çareyi nasıl buldular

45 dereceyi buluyor, belki daha fazladır. Şu anda gölette dinlenmedeler. Saat 15.30'dan sonra yavaş yavaş acıkmaya başlıyorlar. Onları yine otlatmaya götüreceğim. Şu anda serinleme seansı var. Biz de dinleniyoruz. İlkbahardan sonra yaza doğru suya girmeye başlıyorlar. Kendileri istiyor" dedi.

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