Dikkat çeken gelişme ortaya çıktı: En değerli santrforlar listesinde Osimhen bombası!
Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, CIES'in araştırmasında Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en değerli santrforlar arasında yer aldı.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Galatasaray'ın yıldızı Victor Osimhen, CIES'in araştırmasında Avrupa'nın 5 büyük ligi dışında forma giyen en değerli santrforlar arasında yer aldı.
Uluslararası Spor Araştırmaları Merkezi (CIES), Avrupa'nın beş büyük ligi dışındaki kulüplerde forma giyen en değerli 10 santrforu tahmini transfer değerlerine göre sıraladı. Listede Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen de yer aldı. İşte o liste...
1- Nicolo Tresoldi (Club Brugge): 67.8 milyon euro
2- Vangelis Pavlidis (Benfica): 61.2 milyon euro
3- Luis Suarez (Sporting): 57.6 milyon euro
4- Jose Manuel Lopez (Palmeiras): 54.8 milyon euro
5- Victor Osimhen (Galatasaray): 53.7 milyon euro
6- Ollie Watkins (Al-Hilal): 50 milyon euro
7- Kaio Jorge (Cruzeiro): 45.9 milyon euro
8- Vitor Roque (Palmeiras): 44.7 milyon euro
9- Will Lankshear (Middlesbgrough) 43.7 milyon euro
10- Julian Quinones (Al-Qadsiah): 41 milyon euro
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