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Foto - İtalyanlar'dan büyük küstahlık! Olay sonrası kızdıran sözler: Ancak bacağını alırsınız

Galatasaray’da transfer çalışmalarını yürüten ünlü menajer George Gardi’nin sarı-kırmızılı kulübe önerdiği iddia edilen Nicolo Barella için Inter cephesinden çok sert ve net bir yanıt geldi.

#2
Foto - İtalyanlar'dan büyük küstahlık! Olay sonrası kızdıran sözler: Ancak bacağını alırsınız

İtalyan devinin sportif direktörü Piero Ausilio, adı transfer piyasasında sıkça anılan yıldız orta saha oyuncusunun geleceğine dair spekülasyonlara adeta son noktayı koydu.

#3
Foto - İtalyanlar'dan büyük küstahlık! Olay sonrası kızdıran sözler: Ancak bacağını alırsınız

45 milyon euroya Nicolo Barella'nın sadece bir bacağını alırsınız. 'Barella ne kadar?' sorusunu cevaplamak çok kolay çünkü Barella satılık değil. Bu yüzden bir fiyatı yok.

#4
Foto - İtalyanlar'dan büyük küstahlık! Olay sonrası kızdıran sözler: Ancak bacağını alırsınız

Galatasaray'ın küresel transfer ağındaki en önemli figürlerden biri olan George Gardi'nin, listesindeki elit isimler arasında Barella'yı da sarı-kırmızılı yönetime sunduğu iddiaları dış basında geniş yankı bulmuştu. Ancak Inter Sportif Direktörü Ausilio’nun bu yüksek tonlu açıklaması, İtalyan yıldızı kadrosuna katmak isteyen tüm kulüplerin önüne aşılması imkansız bir duvar ördü.

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