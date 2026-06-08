TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa resti: Milletin sözünden başka bir kurucu irade yoktur!

Türkiye'deki seçim yasasında demokratik değişimlerin kaçınılmaz olduğunu vurgulayan TBMM Başkanı Kurtulmuş, "Söylediğim sözlerin birilerini ne kadar rahatsız edeceğini bilerek söylüyorum. Ama Türkiye artık laf olsun, birilerinin gönlü alınsın diye konuşulacak bir ülke değildir. İhtiyacımız neyse onu ortaya koyacağız ve milletin mutabakatıyla bu ihtiyaçları karşılamak için gayret sarf edeceğiz. Ayrıca önümüzdeki dönemin tam manasıyla demokratik, güçlü Türkiye'si için sadece anayasanın değil Türkiye'deki siyasal sistemin ana unsurlarını oluşturan bazı temel metinlerde de mutlaka demokratik değişimlerin olması kaçınılmazdır. Bunların bir tanesi seçim yasasıdır. Daha demokratik, daha katılımcı, herkesin sözünün daha rahat söylenebildiği ve bunların da karşılık bulduğu bir seçim yasasının oluşturulmasıdır. Bir diğeri Siyasi Partiler Yasası'nın güçlendirilerek siyasi partilerin yasal güvenceler altına alınması ve Siyasi Partiler Yasası üzerinden de Türkiye'nin her bir siyasi partisinin nasıl hareket edeceği, nasıl ileriye doğru kendisini güçlendireceği teminat altına alınmalıdır. Hiç şüphesiz bir başka önemli mesele ise Türkiye'de meclisin daha iyi çalışabilmesini sağlayacak demokratik, katılımcı ve gerçekten çağdaş bir meclis içtüzüğünün hazırlanmasıdır. Bu dört temel metin aslında bir ülkenin demografik, topografik yapısını gösteren temel metinlerdir" şeklinde konuştu.