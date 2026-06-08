TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş’tan yeni anayasa resti: Milletin sözünden başka bir kurucu irade yoktur!
TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, "Parlamento ve Anayasanın 150. yılı Bir Sultan, Bir Darbe, Bir Anayasa" başlıklı panelde yaptığı konuşmada bir kesim tarafından sık sık dile getirilen ‘anayasa sadece kurucu meclisler, kurucu iradeler tarafından yapılır’ iddiasına cevap vererek “Bu kurucu irade dedikleri de topla tüfekle, tankla süngüyle ortaya konulan irade. Halbuki Türkiye için milli iradeden başka, milletin sözünden başka bir kurucu irade asla kabul edilemez. Artık Türkiye kendi anayasasını yaparak önündeki bütün engelleri kaldıracak ve çok daha güçlü bir şekilde güç dünyasındaki yerini alacaktır" dedi.