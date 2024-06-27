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Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

2024-06-27 17:59:23
Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

Havaların ısınması bizlerin üzerinde de çeşitli etkilere neden oluyor. Sıcaklıkla birlikte nemin de artması özellikle kronik rahatsızlığı bulunan bireylerde çeşitli sağlık risklerinin artmasına neden oluyor. Konu hakkında konuşan Dr. Yasin Yılmaz, yazın özellikle beslenmede dikkat edilmesi gerekenleri anlattı.

#1
Foto - Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

Dr. Yasin Yılmaz, artan hava sıcaklıklarının sağlık sorunlarını da beraberinde getirdiğini belirterek "Sıcaklık ve nem artışına bağlı olarak vücut ısısı artmakta ve metabolizma bu yeni duruma uyum sağlamaya çalışmakta. Kalp debisinde düşme, doku ve organlarda oksijenlenmede azalma, kalp atım sayısı ve kan basıncındaki artış nedeniyle yaz aylarında özellikle yüksek tansiyon, kalp yetmezliği ve koroner kalp hastalıklarında artış gözlenmektedir. Ayrıca sıcaklıkların etkisiyle artan terleme ile birlikte su ve mineral kaybı sonucu, bayılma hissi, bulantı, baş dönmesi gibi sağlık problemleri de görülebilmektedir. Yaz aylarında özellikle bebek ve çocuklarda ishal görülme sıklığı artmaktadır. Ayrıca sıcak havalarda besinlerin bozulma riski artmakta ve besin kaynaklı zehirlenmeler sık görülmektedir" ifadelerinde bulundu.

#2
Foto - Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

Yılmaz, yaz sıcaklığından en çok etkilenenler çocuklar, yaşlılar, hamileler, kronik hastalığı olan bireyler olduğunu belirterek yaz aylarında sıklıkla görülen sağlık problemlerinin azaltılmasında sağlıklı beslenme ve bu konuda toplumun bilinçlendirilmesi son derece önemli olduğunu söyledi.

#3
Foto - Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

YAZ AYLARINA YÖNELİK SAĞLIKLI BESLENME ÖNERİLERİ! Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmesini öneren Dr. Yılmaz, açıklamasına şöyle devam etti; "Yaşamın her döneminde yeterli ve dengeli beslenme sağlığın korunması için esastır. Bu nedenle, dört besin grubunda bulunan besinlerden 3 ana ve 3 ara öğünde yeterli miktarlarda alınmalıdır. Kahvaltı günün en önemli öğünüdür. Yaz aylarında yapılacak kahvaltıda az yağlı peynirler, zeytin ve taze sebzeler, yeşillikler bulunmalı, kafein içeren içecekler yerine de süt, meyve suyu, bitki çayları tercih edilmelidir. Yaz aylarında yağlı besinlerin ve yağda kızartmaların tüketiminden kaçınılmalı; yemeklerde bitkisel sıvı yağların kullanılmalı, yemekleri pişirirken ise kızartma ve kavurma yerine haşlama, ızgara, kendi suyunda veya az suda pişirme gibi sağlıklı pişirme yöntemleri uygulanmalıdır. Yaz aylarında vücut direncini artırmak ve vücudun yeterli miktarda vitamin ve mineral alınmasını sağlamak için sebze ve meyve çeşitlerinden yararlanılması önemlidir. Günde en az 5 porsiyon sebze ve meyve tüketilmelidir. Kan şekerini hızla yükselten ve hızlı düşüren besinlerin tercih edilmemesi, basit karbonhidrat olan saf şeker ve şekerli besinler yerine kepekli ekmek, makarna, bulgur gibi lifli besinlerin tüketilmesine özen gösterilmelidir."

#4
Foto - Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

HAMUR TATLILARINDAN UZAK DURUN "Enerjisi yüksek hamur tatlıları yerine sütlü tatlılar, meyve tatlıları, dondurma gibi tatlılar tercih edilmelidir" diyen Yasin Yılmaz, sıvı alımında süt, ayran ve meyve sularını tercih edilmesi gerektiğini işaret ederek "Terleme ile artan sıvı ve mineral kaybının önlenmesi için yeterli sıvı alımı önemlidir. Ayrıca, yaşamın her döneminde yeterli sıvı alımı vücutta oluşan toksinlerin (zararlı öğeler) atılması, vücut fonksiyonlarının düzenli çalışmasında, metabolizma dengesinin sağlanmasında ve vücutta pek çok biyokimyasal reaksiyonun gerçekleşmesinde son derece önemli rol oynamaktadır.

#5
Foto - Sıcaklarda bu yiyeceklere dikkat! Sebze ve meyve yiyin: Zehirlenmenin en büyük sebebi!... O hata

Bu nedenle, her gün kg başına en az 35 ml olacak şekilde su içilmeli, sıvı alımının karşılanmasında kahve, çay ve gazlı içecekler yerine süt, ayran ve meyve suyu gibi içecekler tercih edilmelidir. Besin zehirlenmeleri özellikle yaz aylarında artmaktadır. Ekseriya hafif seyirli ve kısa süreli olmalarına mukabil, zehirlenmeye yol açan besinle ve kişiyle ilgili bazı faktörler besin zehirlenmelerinin zaman zaman daha ağır seyretmesine hatta ölümcül olmasına yol açabilmektedir. Özellikle yaz aylarında dışarıda ve açıkta satılan yiyeceklerin tüketiminden kaçınılmalı, çabuk bozulan potansiyel riskli besinler açıkta bekletilmemeli, besinlerin hazırlanması ve pişirilmesi aşamalarında hijyen kurallarına özen gösterilmelidir. Yaz aylarında özellikle rota virüslerden kaynaklanan bebek ve çocuklarda yaygın olarak görülen ishallerin önlenmesinde el hijyeni ile sebze ve meyveleri yemeden önce iyice yıkamak çok önemli olup, ishali olanlar en yakın sağlık kuruluşuna başvurmalıdır" diyerek açıklamasını sonlandırdı.

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