  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Yaşam
8
Sıcaklara raftingli çözüm

2023-08-05 22:53:56
Sıcaklara raftingli çözüm

Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı Erzincan'da adrenalin tutkunları, serinlemek ve heyecan dolu anlar yaşamak için rafting yapmak üzere Karasu Nehri'nin yolunu tutuyor.

#1
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Erzincan’da rafting yapılan Karasu Nehri, bugünlerde sıcaklardan bunalanların da uğrak yeri oldu. Hava sıcaklığının 35 derecenin üzerine çıktığı kentte adrenalin tutkunları, serinlemek ve heyecan dolu anlar yaşamak için rafting yapmak üzere Karasu Nehri'nin yolunu tutuyor.

#2
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Kemah yolu üzerinde nehrin kıyısında kask ile yeleklerini giyen rafting tutkunları, rehberlerden kısa süreli teknik bilgi alıp 10 kişilik gruplar halinde botlara biniyor.

#3
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Nehir üzerinde yaklaşık 8 kilometrelik parkurda kürek çeken maceracılar, hem bölgenin doğal güzelliklerini keşfediyor hem de suda yüzüp serinliyor, eğlenceli zaman geçiriyor.

#4
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Ergan Kayak Okulu Doğa Sporları Kulübü Başkanı Nurettin Can, AA muhabirine, Karasu Nehri'nin doğal güzelliğiyle ilgi gördüğünü söyledi. Misafirleri 8 kilometrelik parkurda tam gün ağırladıklarını ifade eden Can, şöyle konuştu:

#5
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

"Sıcakların artmasıyla insanların bu spora, bu tarz faaliyetlere ilgisi artıyor. Gün boyu yüzmek, serinlemek ve adrenalini yaşamak için bize katılıp bu faaliyeti yürütmekteler. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor. Parkurumuz uzun, eğlenceli fakat riskli değil. Bu nedenle güvenliği üst düzeyde olan bir parkur. Özellikle Acemoğlu Kanyonu herkes tarafından bilinen bir kanyon. Biz o kanyonun içerisinden bot ile geçiyoruz. Yani araçla yürüyerek ulaşılamayan noktalara suyun içiresinden botla geçerek doğa harikası manzarayı, o doğal güzelliği görebiliyoruz."

#6
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Can, raftingseverlerin özellikle yaz aylarında kanyonlarda akan şelalelerin ortaya çıkardığı manzaraları görmekten de keyif aldığını dile getirdi.

#7
Foto - Sıcaklara raftingli çözüm

Rafting yapan Arif Çakır, çok güzel manzaraya karşı kürek çektiklerini anlatarak, "Nehirde yüzdük ve serinledik. Vadileri ve nehir üzerindeki mağaraları gördük. Beklediğimden çok daha güzel geçti. Bu sıcak yaz ayında çok güzel serinledik." dedi. Sümeyra Saban ise bunaltıcı sıcaklarda serinlemek isteyen herkesi imkanı varsa bu sporu yapmaya davet etti. Rehber ve rafting hocası Eda Nur Ayça Soylu da serinleten bu etkinliğin yaklaşık 4 saat sürdüğünü ifade etti.

Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı.
Gündem

Dost ülkenin eski başbakanı tutuklandı.

Eski Pakistan Başbakanı İmran Khan, yolsuzluk iddiaları nedeniyle üç yıl hapis cezasına çarptırıldı.
Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!
Dünya

Eyüp Sultan Camii'ne tehdit mektubu!

Almanya’nın Aşağı Saksonya eyaletindeki Eyüp Sultan Camii’ne naziler tarafından tehdit mektubu gönderildi.
Yıl 2023… CHP’li Tunç Soyer’in İzmir’inde su savaşları! Vatandaş isyanda İki günde bir gelse de razıyız
Gündem

Yıl 2023… CHP’li Tunç Soyer’in İzmir’inde su savaşları! Vatandaş isyanda İki günde bir gelse de razıyız

İzmir, özellikle yaz aylarının gelmesiyle birlikte su sorunuyla anılıyor. Kentin turistik ilçelerinden biri olan Dikili'de yaşanan su sıkın..
Yıllarca sağlıklı diye tükettik! Tansiyonu yerle bir eden besin açıklandı

Yıllarca sağlıklı diye tükettik! Tansiyonu yerle bir eden besin açıklandı
Ev sahibinin teklifini duyan inanamıyor! Kiralık evde sonunda bunu da gördük
Ekonomi

Ev sahibinin teklifini duyan inanamıyor! Kiralık evde sonunda bunu da gördük

Ankara'da ev sahibi Fatma Ş., 4 yıllık kiracısı Ali K.'ye evden çıkması için 200 bin lira teklif etti. 2 bin 450 lira kira ücreti ödeyen eme..
Vali Davut Gül duyurdu: Yakında İstanbul'un gündeminden çıkacak
Gündem

Vali Davut Gül duyurdu: Yakında İstanbul'un gündeminden çıkacak

İstanbul Valisi Davut Gül, ''Suça karışan her yabancıyı gözünün yaşına bakmadan sınır dışı edeceğiz. Kısa süre içinde düzensiz göç İstanbul'..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23