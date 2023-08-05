Sıcaklara raftingli çözüm

"Sıcakların artmasıyla insanların bu spora, bu tarz faaliyetlere ilgisi artıyor. Gün boyu yüzmek, serinlemek ve adrenalini yaşamak için bize katılıp bu faaliyeti yürütmekteler. Gayet keyifli ve eğlenceli oluyor. Parkurumuz uzun, eğlenceli fakat riskli değil. Bu nedenle güvenliği üst düzeyde olan bir parkur. Özellikle Acemoğlu Kanyonu herkes tarafından bilinen bir kanyon. Biz o kanyonun içerisinden bot ile geçiyoruz. Yani araçla yürüyerek ulaşılamayan noktalara suyun içiresinden botla geçerek doğa harikası manzarayı, o doğal güzelliği görebiliyoruz."