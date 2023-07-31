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Yaşam
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Sıcaklar onları da bunalttı

2023-07-31 21:31:02
Sıcaklar onları da bunalttı

Eskişehir’de sıcaktan bunalan güvercinler süs havuzunda serinliyor.

#1
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

Eskişehir'de sıcak havalar nedeniyle süs havuzlarında serinleyen güvercinler ilginç görüntüler oluşturdu.

#2
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

Deliklitaş Mahallesi Hamamyolu Caddesi üzerinde bulunan bir süs havuzunda sıcaktan dolayı serinleyen güvercinler göze çarptı.

#3
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

Eskişehir’de hava sıcaklığının 33 dereceyi aşması insanlar kadar hayvanlarında yaşamlarını olumsuz etkiliyor, güvercinler süs havuzuna adeta akın etti.

#4
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

Onlarca güvercin süs havuzunda ki suyla serinledi. Çok sayıda ki güvercinin süs havuzu üzerine yatması ise ilginç görüntüler oluşturdu.

#5
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

Vatandaşlar ise süs havuzu yanından geçerken güvercinleri rahatsız etmemek için dikkatli davrandı.

#6
Foto - Sıcaklar onları da bunalttı

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