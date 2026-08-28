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Sıcak saatler yaşanıyor!

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AA Giriş Tarihi:

Sıcak saatler yaşanıyor!

Rusya'dan yapılan açıklama dünyada geniş yankı buldu. Moskova'dan yapılan açıklamada "Ukrayna'da bir haftada 9 gemiyi vurduk, 7 yerleşim birimini ele geçirdik" ifadelerine yer verildi.

#1
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor!

Rusya Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Rusya Silahlı Kuvvetlerinin 22-28 Ağustos'ta Ukrayna'daki eylemleriyle ilgili bilgi paylaşıldı.

#2
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor!

Rus ordusunun bu tarihlerde Ukrayna'nın askeri tesislerine, limanlarına ve gemilerine yönelik saldırılar düzenlediği belirtilen açıklamada, "Hafta içinde Ukrayna ordusu için kullanılan 6'sı kuru yük gemisi, 2'si tanker ve 1'i devriye botu olmak üzere toplam 9 gemi vuruldu." ifadesi kullanıldı.

#3
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor!

Bakanlığın açıklamasında ayrıca, Rus ordusunun, Ukrayna'daki cephenin tüm yönlerinde ilerleme kaydettiği aktarıldı. Ukrayna'da son bir haftada 7 yerleşim yerinin Rus güçlerince ele geçirildiği bildirilen açıklamada, "Sumi bölgesindeki Perşe Travnya ve Pisarevka, Zaporijya bölgesinde Dolinka, Nejenka ve Şevçenkovskoye ile Donetsk Halk Cumhuriyeti'nin Annovka ve Kuçerov Yar yerleşim birimleri kurtarıldı." ifadesine yer verildi.

#4
Foto - Sıcak saatler yaşanıyor!

Açıklamada, bu süreçte 80 güdümlü hava bombası, ABD üretimi 15 HIMARS çok namlulu roketatar füzesi, 14 "Flamingo" uzun menzilli seyir füzesi ile 6 bine yakın insansız hava aracının (İHA) hava savunma sistemlerince yok edildiği kaydedildi.

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