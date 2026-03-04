  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Gündem
6
Yeniakit Publisher
Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

İran savaşı sonrası bölgedeki kritik ülkelerden birisi olan Irak, hava sahasının kapatılması üzerine Şırnak için dikkat çeken bir karara imza attı.

#1
Foto - Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

Ortadoğu’da İran ile ABD-İsrail arasında süren savaşın etkileri sivil havacılığa da yansıdı. Güvenlik gerekçesiyle Irak hava sahasında yaşanan hareketlilik nedeniyle Erbil Uluslararası Havalimanı’na iniş yapamayan yolcu uçakları rotalarını Türkiye’ye çevirdi.

#2
Foto - Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

Bu kapsamda uçaklar, Şırnak Şerafettin Elçi Havalimanı’na iniş yapmaya başladı. Şırnak’a inen yolcular, havalimanındaki işlemlerini tamamladıktan sonra karayoluyla Habur Sınır Kapısı üzerinden Irak’a geçiş yapıyor.

#3
Foto - Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

Bölgedeki yoğunluk nedeniyle sadece tarifeli seferler değil, çok sayıda özel uçuş da Şırnak’a yönlendirildi. Yetkililer, önümüzdeki günlerde hava trafiğindeki hareketliliğin devam etmesini bekliyor.

#4
Foto - Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

Öte yandan havalimanı tarihi bir ana da tanıklık etti. Erbil Havayolları tarafından gerçekleştirilen operasyonla, Almanya’nın Düsseldorf kentinden Şırnak’a ilk direkt dış hat uçuşu yapıldı. Düsseldorf’tan gelen 145 yolcu Şırnak’a iniş yaparken, aynı uçak 170 yolcuyla dönüş gerçekleştirdi.

#5
Foto - Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor

Havalimanı yetkilileri ve bölge halkı, yaşanan gelişmelerin Şırnak’ın lojistik ve ulaşım açısından stratejik önemini artırdığına dikkat çekti. Irak’a gitmek için Şırnak’ı tercih eden yolcular ise sunulan hizmet ve ulaşım kolaylığından memnun olduklarını ifade etti.

