  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi Sıcak saatler! Uçaklar peş peşe Şırnak'a iniyor Her şey yoluna girmişken olmayacak şey oldu: Arap ülkesi Türkiye'ye petrol akışını ani kararla kesti Şimdiden önlem aldılar! Kuantum kıyametine hazırlık Asırlık gelenek yaşatıldı! Enderun usulü teravih ilk kez kılındı Akit ailesi iftarda buluştu Otomobil devi gemileri yaktı! 497.500 TL indirim yaptı! ‘Kadir İnanır’ın yaşaması mucize’ Yeğeninden üzücü açıklama Dünya petrolünde ‘Rumeyle’ depremi! Irak üretimi tamamen durdurdu: Akaryakıt fiyatları şahlanacak
Ekonomi
5
Yeniakit Publisher
Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi

Brent petroldeki sert artış sonrası motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam kararıyla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.

1
#1
Foto - Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi

Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu.

#2
Foto - Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi

Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.

#3
Foto - Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi

Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.

#4
Foto - Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi

Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.

Yorumlar

Derdimiz memleket

Motorine zam yap herşeye zam gelir enflasyon fren tutmaz
TÜM YORUMLARA GİT ( 1 )
Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı
Gündem

Ted Lieu'dan Trump’a 'çocuk tecavüzü' suçlaması! Ya Trump idam edilecekti, ya İran’a saldırılacaktı

ABD'de Jeffrey Epstein'ın kirli suç ağını aydınlatan milyonlarca sayfalık yeni belgeler kamuoyuna bomba gibi düştü. Demokrat Kongre Üyesi Te..
Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'
Medya

Yahudi’nin sözcüsü 'Sözcü'

Sözcü TV kimin adına konuşuyor? Türkiye toplumunun inanç ve vicdan hassasiyetlerinden uzaklaşmış bir yayın diliyle kime mesaj veriliyor? Bu ..
Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz
Gündem

Kurtulmuş'tan tedirgin eden sözler: Bir sisteme doğru geçiyoruz

TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş yaptığı açıklamada "Kural bazlı bir uluslararası sistem yerine, güçlünün kural koyduğu bir sisteme doğru geçiyo..
ABD askerleri o ülkede halkın üzerine ateş açtı!
Dünya

ABD askerleri o ülkede halkın üzerine ateş açtı!

ABD Deniz Piyadelerinin Karaçi’deki ABD konsolosluğuna yönelik baskın sırasında protestoculara ateş açtığı iddiası, Pakistan’da büyüyen prot..
Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz
Gündem

Kim Jong Un'dan Siyonistlere nükleer tehdit! İsrail'i haritadan sileriz

ABD ve İsrail’in İran’a yönelik kalleş saldırıları dördüncü gününde devam ederken, Kuzey Kore lideri Kim Jong Un’dan dünyayı ayağa kaldıran ..
İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder
Dünya

İran'a kimsenin vermediği desteği Kim Jong Un verdi: İsteyin hemen gönderelim! Bir tanesi bile İsrail'i yok eder

ABD-İsrail saldırısı altındaki İran’a Kuzey Kore’den açık destek geldi. Kuzey Kore lideri Kim Jong Un, "İran talep ederse İsrail'e karşı füz..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23