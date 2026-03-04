Akaryakıt zammını duyan istasyonlara koşmuştu! Zam kararı apar topar değiştirildi
Brent petroldeki sert artış sonrası motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam kararıyla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Brent petroldeki sert artış sonrası motorine bu gece yapılması planlanan 6,69 TL'lik zam kararıyla ilgili flaş bir gelişme ortaya çıktı.
Orta Doğu'daki gelişmeler ve petrol fiyatlarındaki yükseliş nedeniyle motorine 6,69 TL zam yapılması planlanıyordu.
Ancak sektör kaynakları, bu gece uygulanması beklenen artışın motorin grubuna yansıtılmayacağını duyurdu.
Kaynaklar, söz konusu fiyat düzenlemesinin yalnızca gaz yağı ürünlerinde geçerli olacağını belirtti. Motorin fiyatlarında ise herhangi bir değişiklik yapılmayacağı açıklandı.
Gün boyunca zam beklentisi nedeniyle birçok kentte vatandaşlar akaryakıt istasyonlarına akın etti, istasyonlarda uzun kuyruklar oluştu.
WhatsApp İhbar Hattı
+90 (553) 313 94 23