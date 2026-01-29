İşte şimdi dengeler değişecek: Türkiye işgal edilmek istenen ülkeye savaş uçaklarını ve helikopterlerini yolladı

Ankara, Somali ile askeri eğitim, lojistik destek ve Somali güçlerine yardım da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı bir işbirliği sürdürüyor. Öte yandan kaynaklar, bunun BAE ve İsrail’e bir mesaj olduğunu ve Somali’ye, ayrılıkçı “Somaliland” bölgesi dahil olmak üzere tüm ülke üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini sağlamada yardımcı olmak amacı taşıdığını söylüyor."