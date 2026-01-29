İşte şimdi dengeler değişecek: Türkiye işgal edilmek istenen ülkeye savaş uçaklarını ve helikopterlerini yolladı
Türkiye bir yandan Eş Şabab diğer taraftan BAE ile İsrail'in işgal etmek istediği Somali ile ilgili flaş bir karara imza attı.
Somali basınında çıkan haberlere göre, üç Türk F-16 savaş uçağı Çarşamba günü Mogadişu'ya indi. Bu, Ankara'nın Somali'nin El-Şebab militan grubuna karşı mücadelesine verdiği desteğin genişletildiğini gösteriyor.
Somali hükümeti yetkilileri Dawan Africa'ya verdiği demeçte, F-16'ların ve iki ek helikopterin, Somali'nin güney ve orta kesimlerinde El-Şebab'a karşı devam eden askeri operasyonları desteklemek amacıyla kullanılacağını belirtti.
Bu konuşlandırma, Ankara'nın bu hafta stratejik bir bölge yakınlarında, gelecekte uydu fırlatma tesisi kurulması planlanan bir alanda El-Şebab'a karşı doğrudan çatışmalara katılımının ardından geldi.
Ankara, Somali ile askeri eğitim, lojistik destek ve Somali güçlerine yardım da dahil olmak üzere daha geniş kapsamlı bir işbirliği sürdürüyor. Öte yandan kaynaklar, bunun BAE ve İsrail’e bir mesaj olduğunu ve Somali’ye, ayrılıkçı “Somaliland” bölgesi dahil olmak üzere tüm ülke üzerinde uçuşa yasak bölge ilan edilmesini sağlamada yardımcı olmak amacı taşıdığını söylüyor."
