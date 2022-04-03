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Dünya
28
Sıcak gelişme: Pakistan'da Meclis feshedildi!

2022-04-03 18:32:54
Sıcak gelişme: Pakistan'da Meclis feshedildi!

Pakistan'da Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Meclis'i feshetti, ülke erken seçime gidiyor.

#1
Foto - Pakistan'da Başbakanı İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanıyor.

Pakistan'da Başbakanı İmran Han'a karşı güvensizlik oylamasının reddedilmesiyle birlikte yeni gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Han'ın talebi üzerine meclisin feshedilmesine karar verdi. Ülkede 90 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

Cumhurbaşkanı Arif Alvi, Başbakan Han'ın talebi üzerine meclisin feshedilmesine karar verdi. Ülkede 90 gün içinde seçime gidilmesi gerekiyor.

#3
Foto - Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle halkı tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti” dedi. Han, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

Güvensizlik oylamasının reddedilmesi sebebiyle halkı tebrik eden Han, “Meclis Başkan Yardımcısı Kasım Suri, rejim değişikliğini ve yabancı komployu reddetti” dedi. Han, seçimlerin yapılması ve halkın kimin iktidarda kalacağına karar vermesi gerektiğini kaydetti.

#4
Foto - Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada,

Han, dün, ilgili güvensizlik oylamasına yönelik yaptığı açıklamada, "(Muhalefetin) Beni görevden alma girişimi, ABD’nin iç politikamıza açık müdahalesidir" ifadesini kullanmıştı.

#5
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#6
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#7
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#8
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#9
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#10
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#11
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#12
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#13
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#14
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#15
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#16
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#17
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#18
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#19
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#20
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#21
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#22
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#23
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#24
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#25
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#26
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

#27
Foto - Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

Pakistan Cumhurbaşkanı Arif Alvi'nin, Başbakan İmran Han’ın çağrısının ardından Meclisi feshettiği bildirildi. Yaşanan gelişmenin ardından Başbakan Han'ın destekçileri meclis önünde sevinç gösterisinde bulundu.

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