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Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

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Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Türkiye-Katar Yüksek Stratejik Komite 12. Toplantısı kapsamında imzalanan anlaşmalar Arap basınında gündem oldu. Katarlılar söz konusu anlaşmaları 'yeni bir dönüm noktası' diyerek duyurdu.

#1
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Katar’ın yerel gazeteleri El Şark ve The Peninsula ile Katar merkezli uluslararası yayın kuruluşu Al Jazeera iki ülke arasında imzalanan anlaşmaları okuyucularına aktardı. Haberlerde özellikle ortak savunma anlaşması, askeri işbirliğinin geliştirilmesi ve bölgesel güvenliğe katkı sağlayacak yeni adımlar öne çıkarıldı.

#2
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Katar’ın İngilizce yayın yapan gazetelerinden The Peninsula, “Katar Emiri ve Türkiye Cumhurbaşkanı ortak savunma anlaşması imzaladı” başlıklı haberinde, iki liderin İstanbul’daki bir araya geldiğini aktardı.

#3
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Gazete, askeri işbirliğini güçlendirmeyi amaçlayan savunma anlaşmasının yanı sıra tüketicinin korunması, piyasa denetimi, eğitim, barışın tesisi, uzlaşı ve anlaşmazlıkların çözümü alanlarında da işbirliği belgelerinin imzalandığını belirtti. The Peninsula ayrıca komitenin 12. toplantısına ilişkin ortak bildiriyi yayımlayarak, iki ülkenin herhangi bir dış silahlı saldırı karşısında ortak tutum sergileme ve bölgesel güvenliği güçlendirme yönündeki iradesine dikkati çekti.

#4
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Katar merkezli Al Jazeera televizyonu ve internet sitesi ise, Türkiye ile Katar arasında imzalanan ortak savunma anlaşmasını bölgesel güvenlik dengeleri açısından değerlendirdi. Al Jazeera’nın “Katar ile Türkiye arasındaki ortak savunma anlaşması bölgedeki güç dengelerini değiştirir mi?” başlıklı analizinde, anlaşmanın ABD ile İran arasındaki savaşın etkilerinin sürdüğü bir dönemde imzalandığına işaret edildi.

#5
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Analizde, Orta Doğu ülkelerinin savunma alanında yeni ortaklıklara yöneldiği, askeri caydırıcılıklarını artırmaya ve dış güçlere bağımlılıklarını azaltmaya çalıştığı belirtildi.

#6
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Katar Üniversitesi Uluslararası İlişkiler Bölümü Öğretim Üyesi Abdullah Al Uteybi, anlaşmanın zamanlamasına dikkati çekerek, bölgedeki askeri gerilimin yeniden tırmanma ihtimalinin ülkeleri savunma kapasitelerini güçlendirmeye yönelttiğini ifade etti. Orta Doğu uzmanı Mahcub Züveyri ise anlaşmanın Doha ile Ankara arasındaki yüksek düzeydeki karşılıklı güveni yansıttığını belirterek, ortak savunma sanayisi üretiminin ilişkilerde daha ileri bir aşamaya geçildiğini gösterdiğini kaydetti.

#7
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Al Jazeera’nın analizinde ayrıca Türkiye’nin askeri ve teknolojik kapasitesi ile Katar’ın ekonomik ve diplomatik imkanlarının birbirini tamamladığı değerlendirmesine yer verildi. Katar’ın Arapça yayımlanan gazetelerinden El Şark gazetesi ise “Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi: İki ülke arasındaki ortaklık ve koordinasyon sürecinde yeni bir dönüm noktası” başlıklı geniş haberinde, ikili ilişkilerin son yıllarda ulaştığı seviyeyi ele aldı. Katar Haber Ajansının (QNA) hazırladığı kapsamlı dosyayı yayımlayan gazete, 2014’te kurulan Yüksek Stratejik Komitenin iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin kurumsal temelini oluşturduğunu vurguladı. Haberde, Doha ile Ankara arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi koordinasyonla sınırlı kalmadığı, savunma sanayisi, teknoloji, ekonomi, yatırım ve diplomatik arabuluculuk alanlarında da geliştiği belirtildi. El Şark gazetesi ayrıca mevcut bölgesel ve uluslararası koşulların iki ülke arasındaki yakın koordinasyonu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini kaydetti.

#8
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Katar basınında yer alan haberlerde, iki ülke arasındaki savunma işbirliğinin yanı sıra Gazze’deki gelişmeler, ABD ile İran arasındaki gerilim ve bölgesel krizlerin diplomatik yollarla çözülmesine yönelik ortak tutum da ele alındı. Al Jazeera, toplantının ardından yayımlanan ortak bildiriyi ayrıntılı biçimde aktararak, Türkiye ve Katar’ın Gazze’ye insani yardımların ulaştırılması ve bölgenin yeniden imarı konusunda koordinasyonu sürdürme kararı aldığını belirtti.

#9
Foto - Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Haberde ayrıca Ankara ve Doha’nın ABD ile İran arasındaki anlaşmazlıkların diplomatik yöntemlerle çözülmesine, Hürmüz Boğazı’nda güvenli seyrüseferin yeniden sağlanmasına ve bölge ülkelerinin egemenliğine saygı gösterilmesine yönelik ortak çağrılarına yer verildi. Öte yandan Katar basını, Erdoğan ile Şeyh Temim’in toplantısında savunma işbirliğinin yanında enerji alanındaki ortaklığın çeşitlendirilmesi ve ticari ilişkilerin geliştirilmesi yönündeki mesajları da aktardı.

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