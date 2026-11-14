Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular

Al Jazeera’nın analizinde ayrıca Türkiye’nin askeri ve teknolojik kapasitesi ile Katar’ın ekonomik ve diplomatik imkanlarının birbirini tamamladığı değerlendirmesine yer verildi. Katar’ın Arapça yayımlanan gazetelerinden El Şark gazetesi ise “Katar-Türkiye Yüksek Stratejik Komitesi: İki ülke arasındaki ortaklık ve koordinasyon sürecinde yeni bir dönüm noktası” başlıklı geniş haberinde, ikili ilişkilerin son yıllarda ulaştığı seviyeyi ele aldı. Katar Haber Ajansının (QNA) hazırladığı kapsamlı dosyayı yayımlayan gazete, 2014’te kurulan Yüksek Stratejik Komitenin iki ülke arasındaki siyasi, ekonomik ve güvenlik işbirliğinin kurumsal temelini oluşturduğunu vurguladı. Haberde, Doha ile Ankara arasındaki ilişkilerin yalnızca siyasi koordinasyonla sınırlı kalmadığı, savunma sanayisi, teknoloji, ekonomi, yatırım ve diplomatik arabuluculuk alanlarında da geliştiği belirtildi. El Şark gazetesi ayrıca mevcut bölgesel ve uluslararası koşulların iki ülke arasındaki yakın koordinasyonu her zamankinden daha önemli hale getirdiğini kaydetti.