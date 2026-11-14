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Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

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Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Rus tur operatörü İnturist’in Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Musihin, Türkiye ile ilgili dikkat çeken bir çağrıda bulundu.

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Foto - Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Medya Günlüğü'nde yer alan habere göre, Rus turizm sektörü temsilcileri, Dışişleri ve Ekonomik Kalkınma bakanlıklarına Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırma çağrısında bulundu.

#2
Foto - Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Rus tur operatörü İnturist’in Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Musihin, Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması önerisini St. Petersburg’a bağlı Sestroreçk kentinde yapılan 4. Uluslararası Tur Operatörleri Kongresi’nde gündeme getirdi.

#3
Foto - Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Son iki yılda Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi çok sayıda ülkenin vatandaşlarına Rusya’ya vizesiz seyahat imkânı tanındığını hatırlatan Musihin, Türkiye için de benzer bir uygulamanın değerlendirilmesini istediklerini belirtti.

#4
Foto - Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Musihin, “Turizm sektörü olarak Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için de vizesiz seyahat uygulamasını ele almalarını özellikle talep ediyoruz. İran ile şu anda uygulanan, daha önce de Çin için hayata geçirilen modele benzer şekilde vizesiz seyahat imkânı sağlanmasını öneriyoruz” dedi.

#5
Foto - Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım

Rus turizm sektörü temsilcileri, Dışişleri ve Ekonomik Kalkınma bakanlıklarına Türk vatandaşlarına vizeyi kaldırma çağrısında bulundu. Rus tur operatörü İnturist’in Genel Müdür Yardımcısı Aleksandr Musihin, Türkiye vatandaşlarına vize muafiyeti sağlanması önerisini St. Petersburg’a bağlı Sestroreçk kentinde yapılan 4. Uluslararası Tur Operatörleri Kongresi’nde gündeme getirdi. Son iki yılda Çin, Suudi Arabistan ve Vietnam gibi çok sayıda ülkenin vatandaşlarına Rusya’ya vizesiz seyahat imkânı tanındığını hatırlatan Musihin, Türkiye için de benzer bir uygulamanın değerlendirilmesini istediklerini belirtti. Musihin, “Turizm sektörü olarak Ekonomik Kalkınma Bakanlığı ve Dışişleri Bakanlığından Türk vatandaşları için de vizesiz seyahat uygulamasını ele almalarını özellikle talep ediyoruz. İran ile şu anda uygulanan, daha önce de Çin için hayata geçirilen modele benzer şekilde vizesiz seyahat imkânı sağlanmasını öneriyoruz” dedi. Musihin, Türkiye’nin Rusya’ya yönelik organize turizm pazarında ikinci sırada bulunduğunu vurguladı. Nisan ayında da St. Petersburg’un yönetimi, Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarına yönelik vize uygulamasının kaldırılmasını önermişti. Şehir yönetimi St. Petersburg’un sadece iş dünyası için değil, zengin kültürel olanaklarıyla yabancı turistler açısından da giderek daha cazip bir merkez haline geldiğini, özellikle Türk ziyaretçi sayısında artış görüldüğünü belirtmişti. 2025 yılında Türkiye’ye gelen Rus ziyaretçi sayısı yaklaşık 6 milyon 750 bin oldu. Kültür ve Turizm Bakanlığı verilerine göre Rusya, Türkiye’ye en çok ziyaretçi gönderen ikinci ülke konumunda. Buna karşılık Türkiye’den Rusya’ya turistik amaçla giden Türk vatandaşlarının sayısı 68 bin 700 olarak kayıtlara geçti.

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