Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin haberini verdi.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin haberini verdi.
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.
Emeklilerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin yaşadığı sıkıntılara yönelik hassasiyetini daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin yıl sonundan önce Meclise sunulmasının hedeflendiğini söyledi.
Çalışmanın yalnızca en düşük aylık alan emeklileri değil, tüm emeklileri kapsayacağını ifade eden Yılmaz, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış hedefleyen bir hazırlığın tamamlanarak Meclisin takdirine sunulacağını kaydetti. Düzenlemenin nihai kararının ise Meclis tarafından verileceğini vurguladı.
Asgari ücret görüşmelerine ilişkin soruyu da cevaplayan Yılmaz, müzakerelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Görüşmelerde işçi ve işveren sendikalarının yer alacağını, işveren tarafında TİSK'in de masada bulunacağını söyledi.
Asgari ücret belirlenirken çalışanların hakları ve refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması ve kayıt dışılığın önlenmesinin de dikkate alınacağını ifade eden Yılmaz, iki taraf arasında denge gözetileceğini dile getirdi.
Müzakerelerin henüz başlamadığını belirten Yılmaz, görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını ve her yıl olduğu gibi aralık ayı içinde tamamlanacağını söyledi.
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