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Kamal Kishore dünyaya ilan etti: Türkiye'den büyük beklentimiz var 91 yaşında ilk kez pasaport aldı! 96 yaşında 7 kıtanın tamamını gezdi Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi Aleksandr Musihin'den tarihi çıkış: Türklere vize uygulamasını kaldıralım Türkiye anlaşması Katar'ı salladı: 'Dönüm noktası' diyerek duyurdular Yapay zeka Fransa-Türkiye maçının kaç kaç biteceğini açıkladı 'Gram altın 10 bin lira olacak' diyordu: 'Revize etmek zorundayım' diyerek tahminini apar topar değiştirdi Ucuz diye aldığınız o ürün zehir olabilir! Kasım indirimleri tuzağına düşmeyin Asgari ücrette yeni model gündemde: 2027'de bölgesel sistem mi geliyor?
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Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, emekli maaşları ve asgari ücretle ilgili önemli açıklamalarda bulundu. Yılmaz, milyonlarca emekliyi heyecanlandıran gelişmenin haberini verdi.

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Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, TRT Haber canlı yayınında gündeme ilişkin önemli değerlendirmelerde bulundu.

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Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Emeklilerin durumuna ilişkin de değerlendirmelerde bulunan Yılmaz, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın emeklilerin yaşadığı sıkıntılara yönelik hassasiyetini daha önce dile getirdiğini hatırlattı. Emeklilerin durumunu iyileştirmeye yönelik yeni bir çalışma yürütüldüğünü belirten Yılmaz, düzenlemeye ilişkin kanun teklifinin yıl sonundan önce Meclise sunulmasının hedeflendiğini söyledi.

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Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Çalışmanın yalnızca en düşük aylık alan emeklileri değil, tüm emeklileri kapsayacağını ifade eden Yılmaz, emekli maaşlarında enflasyonun üzerinde artış hedefleyen bir hazırlığın tamamlanarak Meclisin takdirine sunulacağını kaydetti. Düzenlemenin nihai kararının ise Meclis tarafından verileceğini vurguladı.

#4
Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Asgari ücret görüşmelerine ilişkin soruyu da cevaplayan Yılmaz, müzakerelerin Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı tarafından yürütüldüğünü belirtti. Görüşmelerde işçi ve işveren sendikalarının yer alacağını, işveren tarafında TİSK'in de masada bulunacağını söyledi.

#5
Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Asgari ücret belirlenirken çalışanların hakları ve refahının yanı sıra işletmelerin sürdürülebilirliği, rekabet gücü, istihdamın korunması ve kayıt dışılığın önlenmesinin de dikkate alınacağını ifade eden Yılmaz, iki taraf arasında denge gözetileceğini dile getirdi.

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Foto - Başkan Erdoğan'ın en yakınındaki isim emeklilere müjdeyi verdi

Müzakerelerin henüz başlamadığını belirten Yılmaz, görüşmelerin yakın zamanda başlayacağını ve her yıl olduğu gibi aralık ayı içinde tamamlanacağını söyledi.

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Yorumlar

Emekli

Erdoğan 2023 deki Emekliler için vaadini yerine getirsin.. Öyle aparatif çözümler Emekliler arasındaki adaletsizliği artırır. Bu işin çözümü 8 bin ve 11 bin gün prim ödeyenin Emekli aylık bağlanma oranlarının 2008 öncesine getirilmesi.. Seyyanen zam verilecekse bunun 20 bin TL nin altında olmaması Birde intibak yasasının Tüm sgk Bağkur Emekli memur a uygulanması .. Eğer bunlar olmazsa ... Erdoğanı birileri kandırılıyor.. #Erdoğan seçim sonrası Emekliyi niye rahat ettirmedim diye pişman olacak..Koltuktan düşecektir. SON PİŞMANLIK FAYDA VERMEZ.

Abudllah

Yine müjde falan yok
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