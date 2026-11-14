Kamal Kishore dünyaya ilan etti: Türkiye'den büyük beklentimiz var

Türkiye'de AFAD'ın, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı gibi kurumlarla işbirliği yaparak kentsel yenileme çalışmaları da yürüttüğüne dikkati çeken Kishore, sözlerini şöyle tamamladı: "Dolayısıyla AFAD'ı özel kılan üç unsur, dikey bütünleşme, akademiyle kurulan bağlantı ve afetlerin ardından daha iyisini inşa etme uygulamalarıyla risk azaltımına yapılan yatırımlardır. AFAD'ın deneyimini diğer ülkelere taşıyabilmek için işbirliği yapmayı umuyoruz. Türkiye'den diğer ülkelere destek sağlaması yönünde büyük beklentiler bulunuyor. AFAD, Suriye ile halihazırda işbirliği yapıyor. Birkaç hafta önce meydana gelen depremin ardından Panama'ya da destek verilmesi yönünde talep geldi. Bu nedenle AFAD'ın ve daha genel anlamda Türkiye'nin sahip olduğu kapasitenin yalnızca afetlerin ardından müdahale etmek için değil, afet risklerini azaltmak amacıyla da küresel ölçekte kullanılabileceği çok daha geniş bir potansiyel bulunduğunu düşünüyorum."