Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle
Azerbaycan'da yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez Kazakistan'da ilginç hadiseler yaşanıyor. Dost ülkede dini kavramlar dilden uzaklaştırılıyor.
Milli İradenin Sesi Yeni Akit
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Azerbaycan'da yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez Kazakistan'da ilginç hadiseler yaşanıyor. Dost ülkede dini kavramlar dilden uzaklaştırılıyor.
Baran Dergisi'nde yer alan habere göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “inşallah ve elhamdülillah” gibi İslami kelimeleri Arapça olması nedeniyle kullanılmaması konusunda Kazak halkını uyardı.
Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Müslüman halkın günlük hayatında asırlardır yer etmiş mukaddes ifadeleri hedef alan açıklamaları, ülkede sistematik olarak yürütülen İslam düşmanı politikaların yeni bir halkasını oluşturuyor.
“İnşallah”, “elhamdülillah”, “iftar” ve “sahur” gibi ümmetin ortak hafızasını ve inanç birliğini temsil eden kavramların kullanımından vazgeçilmesi çağrısı yapan Tokayev yönetimi, dilsel hassasiyet maskesi altında doğrudan İslam’ın izlerini toplumdan silmeye çalışıyor.
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