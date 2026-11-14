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Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle

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Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle

Azerbaycan'da yaşanan son gelişmelerin ardından bu kez Kazakistan'da ilginç hadiseler yaşanıyor. Dost ülkede dini kavramlar dilden uzaklaştırılıyor.

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#1
Foto - Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle

Baran Dergisi'nde yer alan habere göre Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev, “inşallah ve elhamdülillah” gibi İslami kelimeleri Arapça olması nedeniyle kullanılmaması konusunda Kazak halkını uyardı.

#2
Foto - Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle

Kazakistan Cumhurbaşkanı Kasım Cömert Tokayev’in Müslüman halkın günlük hayatında asırlardır yer etmiş mukaddes ifadeleri hedef alan açıklamaları, ülkede sistematik olarak yürütülen İslam düşmanı politikaların yeni bir halkasını oluşturuyor.

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Foto - Kardeş ülke Kazakistan'da hayal kırıklığına sebep olan hamle

“İnşallah”, “elhamdülillah”, “iftar” ve “sahur” gibi ümmetin ortak hafızasını ve inanç birliğini temsil eden kavramların kullanımından vazgeçilmesi çağrısı yapan Tokayev yönetimi, dilsel hassasiyet maskesi altında doğrudan İslam’ın izlerini toplumdan silmeye çalışıyor.

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Yorumlar

YILMAZ DURMUŞ

Yıllar boyu Sovyet Rusya'nın dinsiz hayat sürmüş bir topluma birden bire İslami değerler ve uygulamaları ters geldiği anlaşılıyor. Tabiiki müslümanım demek kolay da müslüman gibi yaşamaz zorlarına gidiyor.

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