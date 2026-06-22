Sıcak gelişme: Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler

A Milli Futbol Takımımızın 2026 FIFA Dünya Kupası'na grup aşamasında veda etmesinin ardından futbol gündeminin en çok konuşulan konularından biri Fatih Terim ile TFF Başkanı İbrahim Hacıosmanoğlu arasındaki söz düellosu oldu. Fatih Terim'in yaptığı açıklamalara daha önce tepki gösteren Hacıosmanoğlu, bu kez çok daha sert ifadeler kullandı.