Sıcak gelişme: Kavga büyüyor! Hacıosmanoğlu'ndan Fatih Terim'e şok sözler
A Milli Futbol Takımımızın Dünya Kupası'na veda etmesinin ardından başlayan Fatih Terim-İbrahim Hacıosmanoğlu polemiği yeni bir boyut kazandı. TFF Başkanı Hacıosmanoğlu, Terim'in "Buralarda kalmayalım, geçelim buraları" sözlerine sert bir yanıt verdi. Hacıosmanoğlu'nun, "Kalbinden söylemesi gerekeni cesaret edip dilinden söyleyemeyenler ancak eliyle cevap verirler" sözleri futbol gündeminde geniş yankı uyandırdı. İkili arasındaki bu atışmanın nereye kadar gideceği ise büyük merak konusu.