Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız
Türkiye'ye karşı İsrail ve Fransızlarla anlaşan ve toprakları işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalan Rumlar, Batılı müttefiklerinden aldığı sahte güçle
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Türkiye'ye karşı İsrail ve Fransızlarla anlaşan ve toprakları işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalan Rumlar, Batılı müttefiklerinden aldığı sahte güçle
İran savaşını fırsat bilerek Türkiye'ye karşı sözde dost ülkelerini yardımıyla silahlanan Rumlar tepki toplamaya devam ediyor.
Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Savunma Bakanı Palmas Vasilis, Fransa ile yapılan SOFA anlaşmasına tepki gösteren Türkiye’ye yönelik, ‘’anlaşmalar için kimsenin iznini istemeyeceğiz’’ açıklaması yaptı.
Rumlar olarak tanınmış bir devlete sahip olduklarını söyleyen Palmas, “Yaptığımız anlaşmalar için, ister ülkenin siyasi faaliyetleri, ister savunma veya güvenlik ile ilgili olsun, kimsenin iznini istemeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği pazarlık konusu değildir’’ dedi.
Palmas, hükümetin stratejik amacının siyasi koşullar izin verdiği sürece NATO’ya nihai üyelik olduğunu yineledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti, siyasi koşullar izin verirse NATO üyesi devlet olmaya hazırdır” dedi.
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