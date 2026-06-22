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Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

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Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

Türkiye'ye karşı İsrail ve Fransızlarla anlaşan ve toprakları işgal tehlikesiyle karşı karşıya kalan Rumlar, Batılı müttefiklerinden aldığı sahte güçle

#1
Foto - Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

İran savaşını fırsat bilerek Türkiye'ye karşı sözde dost ülkelerini yardımıyla silahlanan Rumlar tepki toplamaya devam ediyor.

#2
Foto - Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

Gazeteci Sefa Karahasan'ın haberine göre, Rum Savunma Bakanı Palmas Vasilis, Fransa ile yapılan SOFA anlaşmasına tepki gösteren Türkiye’ye yönelik, ‘’anlaşmalar için kimsenin iznini istemeyeceğiz’’ açıklaması yaptı.

#3
Foto - Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

Rumlar olarak tanınmış bir devlete sahip olduklarını söyleyen Palmas, “Yaptığımız anlaşmalar için, ister ülkenin siyasi faaliyetleri, ister savunma veya güvenlik ile ilgili olsun, kimsenin iznini istemeyeceğiz. Vatandaşlarımızın güvenliği pazarlık konusu değildir’’ dedi.

#4
Foto - Dımdızlak ortada kalacaklar haberleri yok: Türkiye'den izin almayız

Palmas, hükümetin stratejik amacının siyasi koşullar izin verdiği sürece NATO’ya nihai üyelik olduğunu yineledi ve “Kıbrıs Cumhuriyeti, siyasi koşullar izin verirse NATO üyesi devlet olmaya hazırdır” dedi.

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