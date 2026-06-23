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Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

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Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Ukrayna ile Rusya arasındaki savaş şiddetlenirken Kırım'da yaz sezonu başlamadan kapandı. Uzmanlar, tatil planlarının Türkiye olarak değiştirileceğini ifade ediyor.

#1
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Ukrayna'nın yoğun İHA saldırıları sonrası Kırım'da yaz turizm sezonundan ümit kesildi. Sektörün ciddi bir krizle karşı karşıya olduğu belirtilirken, Rusya Turizm Endüstrisi Birliği (RST) hükümete sektöre yönelik acil destek önlemleri alma çağrısında bulundu.

#2
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Otel rezervasyon platformu TravelLine verilerine göre, Kırım'daki konaklama tesislerine yapılan rezervasyonlar geçen yılın aynı dönemine kıyasla yüzde 58 geriledi.

#3
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

RST Başkanı İlya Umanskiy, son haftalarda ulaşım bağlantılarında yaşanan aksaklıklar, yakıt tedarikine getirilen kısıtlamalar ve olumsuz haber akışının tüketici davranışlarını önemli ölçüde etkilediğini söyledi.

#4
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Umanskiy, 1 Eylül'e kadar çocuk kamplarına yeni kabul yapılmasının durdurulmasının da bölge turizmine ağır darbe vurduğunu belirtti. Kırım'da oteller, sanatoryumlar, pansiyonlar ve çocuk kamplarının yıllık gelirlerinin büyük bölümünü yaz aylarında elde ettiğini hatırlatan Umanskiy, mevcut kayıpların yılın geri kalanında telafi edilmesinin neredeyse imkânsız olduğunu vurguladı.

#5
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

RST Başkanı, mevcut şartlarda talebin kısa sürede toparlanmasının da beklenmediğini belirterek, "2026 turizm sezonunun fiilen kaybedildiğini, başlamadan bittiğini söylemek için yeterli neden var" dedi.

#6
Foto - Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Sektör temsilcileri, işletmelerin ayakta kalabilmesi için emlak vergileri başta olmak üzere vergi ertelemeleri, iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle müşterilere geri ödeme yapabilmeleri amacıyla faizsiz kredi programları ve ek mali destek paketleri talep ediyor. Kırım yönetimi ise 21 Haziran'da akaryakıt istasyonlarında yakıt satışını büyük ölçüde durdurmuş, yakıtın yalnızca hayati kamu hizmetleri ve güvenlik birimlerine verileceğini açıklamıştı. Ardından çocuk gruplarının bölgedeki tatil tesislerine kabulü de 1 Eylül'e kadar askıya alınmıştı. Kırım planı yapan tatilcilerin Türkiye'ye gideceği belirtiliyor.

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