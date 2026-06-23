Sezon başlamadan kapandı: Planlar 'Türkiye' olarak değiştirilmek üzere

Sektör temsilcileri, işletmelerin ayakta kalabilmesi için emlak vergileri başta olmak üzere vergi ertelemeleri, iptal edilen rezervasyonlar nedeniyle müşterilere geri ödeme yapabilmeleri amacıyla faizsiz kredi programları ve ek mali destek paketleri talep ediyor. Kırım yönetimi ise 21 Haziran'da akaryakıt istasyonlarında yakıt satışını büyük ölçüde durdurmuş, yakıtın yalnızca hayati kamu hizmetleri ve güvenlik birimlerine verileceğini açıklamıştı. Ardından çocuk gruplarının bölgedeki tatil tesislerine kabulü de 1 Eylül'e kadar askıya alınmıştı. Kırım planı yapan tatilcilerin Türkiye'ye gideceği belirtiliyor.