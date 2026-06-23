  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Doğru tercih yapmanın püf noktaları! Üniversite yolunda yeni viraj DSÖ'den son dakika Hantavirüs salgını açıklaması! Bu sözlerle duyurdu Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak CHP'nin kalesinde ortalık karıştı: Özgür Özel'in posterleri ayaklar altında Rotayı Alanya'ya çevirdi! Görenler telefonuna sarıldı... Yüzlerce İngiliz geldi Bir ülke daha pes etti: Dünya Kupası'na veda eden 4. takım belli oldu! 16 yıl sonra gerçek ortaya çıktı! Meğer ailenin ortak kararıymış! Kronik hastalığı olanlar dikkat! Ejderha sıcakları kasıp kavuracak İki belediye başkanı daha perşembe günü AK Parti’ye geçiyor! İsimler tam bomba Gün doğmadan hasat başlıyor! Mardin’de gül bahçeleri istihdam kapısı oldu
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Küresel piyasaların dev kuruluşu Deutsche Bank, altın fiyatlarına dair tahminlerinde önemli bir güncellemeye gitti. Son tahminler, altın yatırımcılarını adeta şok etti.

#1
Foto - Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Küresel piyasalarda yatırımcıların "güvenli liman" olarak gördüğü altın için uluslararası dev finans kuruluşlarından yeni değerlendirmeler gelmeye devam ediyor. Deutsche Bank, ons altın fiyatlarına yönelik yıl sonu beklentilerini güncelleyerek piyasaların dikkatini çeken bir analize imza attı.

#2
Foto - Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Deutsche Bank Araştırma Analisti Michael Hsueh tarafından paylaşılan değerlendirmeye göre, banka yeni hedeflerini bir önceki raporuna kıyasla daha düşük seviyelere çekti. Yayımlanan verilere göre; bankanın ons altın için üçüncü çeyrek tahmini yaklaşık yüzde 20, yılın son çeyreğine ilişkin beklentisi ise yüzde 17 oranında aşağı yönlü revize edildi.

#3
Foto - Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Hedef fiyatlarda gidilen bu belirgin indirime rağmen Deutsche Bank, değerli metal için uzun vadeli iyimserliğini koruyor. Bankanın raporunda, tahminler aşağı çekilse de ons altın fiyatlarında yılın geri kalan bölümünde genel yükseliş eğiliminin devam etmesinin beklendiği vurgulandı.

#4
Foto - Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Aşağı yönlü revizyonun ardından Deutsche Bank'ın şu anda 4100 dolar olan ons altının yatırımcıları için belirlediği yeni fiyat hedefleri şöyle:

#5
Foto - Herkesi ters köşe yapacak senaryo! Bu tahmin, altını olanları resmen yıkacak

Üçüncü Çeyrek Hedefi: 4.300 dolar Dördüncü Çeyrek Hedefi: 4.800 dolar

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!
Gündem

Kaza cinayet çıktı: Eski eniştesini otomobille ezip, öldü mü diye kontrol etmiş!

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde bir yayanın otomobilin çarpması sonucu hayatını kaybetmesiyle ilgili yeni detaylar ortaya çıktı. Otomobil sü..
İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu
Gündem

İstihbarat devreye girdi: Her yerde aranan Polonyalı turist ormanda asılı bulundu

Antalya'nın Kemer ilçesinde tatil yaptıktan sonra uçağına binmek için otelden ayrılan ve bir daha kendisinden haber alınamayan Polonyalı tur..
Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!
Gündem

Cumhurbaşkanı Erdoğan Pezeşkiyan ile görüştü: Üzerimize düşeni yapacağız!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, İran Cumhurbaşkanı Mesud Pezeşkiyan ile telefonda görüştü. Cumhurbaşkanı Erdoğan görüşmede, İran ile ABD..
Porno yayın yönetmeninden Kılıçdaroğlu'na hakaret
Gündem

Porno yayın yönetmeninden Kılıçdaroğlu'na hakaret

28 Şubat ve öncesindeki dönemde müstehcen fotoğraflar yayınlayan dergilerde yönetmenlik yapan M. Yakup Yılmaz, artık hiçbir saygı kuralı kal..
Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı
Gündem

Utanmasa "İstanbul'u da o fethetti" diyecek! Ekrem'in trolü Nasuh Bektaş motoru yaktı

Ekrem İmamoğlu'nun trolü olduğu iddia edilen Nasuh Bektaş’ın “İstanbul’da metro deyince akla Ekrem İmamoğlu gelir” paylaşımı tartışma yaratt..
ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek
Dünya

ABD Başkanı Trump imzayı attı! Hedefleri dünyayı değiştirecek

ABD Başkanı Donald Trump, kuantum bilgisayarların geliştirilmesi ve bu teknolojilerin doğurabileceği güvenlik tehditlerinin azaltılması için..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23