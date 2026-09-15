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Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı

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Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı

Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, eski Koruma Şube Müdürü ve komiserlerin de yer aldığı emniyet mensupları görev yerleri değiştirilerek açığa alındı. Bir avukatlık bürosundaki dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen veriler doğrultusunda önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında eski müdürlerin de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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Foto - Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı

Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin soruşturmada 6 kişi tutuklandı. Antalya İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ile İstihbarat Şube Müdürlüğü ekiplerince, kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına ilişkin başlatılan geniş çaplı çalışmada 11 Eylül tarihinde, çeşitli suç kayıtları bulunduğu belirtilen avukat R.K. ile aynı avukatlık bürosunda çalışan İ.Ü. gözaltına alındı. İ.Ü.'ye ait dijital materyaller üzerinde gerçekleştirilen ön incelemede, avukat R.K. tarafından aktarıldığı tespit edilen bazı verilere ulaşıldı.

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Foto - Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı

İncelemelerde, eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü O.U., eşi N.U., eski Koruma Şube Müdürü 4. Sınıf Emniyet Müdürü E.D.E., eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü Büro Amiri M.A, avukat R.K, avukatlık ofisi çalışanı İ.Ü, O.U. ve R.K. ile birlikte hareket ettiği değerlendirilen serbest meslek sahibi S.G. önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alındı.

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Foto - Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı

Gözaltına alınan emniyet mensupları O.U., E.D.E. ve M.A'nın görev yerleri değiştirildikten sonra açığa alınırken, toplam 6 kişi dün çıkarıldıkları mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

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