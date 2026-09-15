Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı
Antalya'da kamu görevlilerine rüşvet verildiği iddialarına yönelik yürütülen soruşturma kapsamında, aralarında eski Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürü, eski Koruma Şube Müdürü ve komiserlerin de yer aldığı emniyet mensupları görev yerleri değiştirilerek açığa alındı. Bir avukatlık bürosundaki dijital materyaller üzerinde yapılan incelemelerde elde edilen veriler doğrultusunda önceki gün düzenlenen operasyonla gözaltına alınan şüpheliler adliyeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan ve aralarında eski müdürlerin de bulunduğu 6 kişi tutuklanarak cezaevine gönderildi.