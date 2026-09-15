Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Biyometanizasyon ve Organik Atık İşletme Tesisleri Yatırımcıları Derneği (BİYOYATDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal ve tarımsal atıkların açık alanda veya lagünlerde depolanmasıyla karbondioksitten 27 kat daha yıkıcı olan metan gazının atmosfere kontrolsüzce salındığını söyledi. Bu atıkların toplanıp biyogaz tesisine yönlendirilmesiyle, emisyonun, kaynağından oluşmadan engelleneceğini ifade eden Direkci, "Türkiye'nin ideal kapasitelerde çalışılması durumunda 2030'a kadar 3 milyar metreküp, 2035'e kadar 5 milyar metreküp ve 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan (Bio-CNG/Bio-LNG) üretim projeksiyonu teknik olarak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.