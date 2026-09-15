  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Şarkıcı Güllü cinayetinde kan donduran ses kaydı itirafı: “Gel seni camdan atacağım” Bu belirti hafife alınmamalı! Kalabalıkta konuşulanları ayırt edemiyorsanız dikkat Fiyatlar resmen en dibe çekildi! A101’de 17-23 Eylül arası daha önce görülmemiş indirimler Peynirin üzerine ekleyip tüketin... Kabızlık sorununu çözüyor: Zeytinyağının üzerine herkes bunu ekliyor... İşler tersine döndü: Tarım üretici fiyatlarında sevindiren veri Antalya’daki skandal soruşturmada şok detaylar! Emniyet müdürü ve komiserler apar topar tutuklandı Dananın kuyruğu kopacak: Altında kritik gün yarın Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor Bahçe sularken kullandıkları su baskın ne çıktı! Talihin böylesine pes! Şaka değil itiraf geldi! Şimdi de uzayda silahlanma yarışı
Ekonomi
8
Yeniakit Publisher
Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Milli İradenin Sesi Yeni Akit

Türkiye ve dünyadaki gelişmeleri yakından takip etmek için Google listenize Yeni Akit'i ekleyin.

⭐ Bizi Google'da Takip Et
Haber Merkezi Giriş Tarihi: Güncelleme Tarihi:

Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

BİYOYATDER Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, "Türkiye'de yıllık 10 milyar metreküp yenilenebilir biyometan üretim potansiyeli bulunuyor" ifadelerini kullandı.

#1
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

- Türkiye'deki biyogaz ve çöp gazı tesislerinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan üretim potansiyeli bulunuyor. AA muhabirinin, Biyoyakıt ve Yenilenebilir Enerji Kaynakları Yatırımcıları Derneği (BİYOYATDER) tarafından hazırlanan "Küresel Enerji Krizi ve Türkiye'nin Biyometan Çıkış Stratejisi-COP31 Vizyonu" raporundan yaptığı derlemeye göre, Türkiye'nin halihazırda her bölgesine yayılmış 101 biyogaz ve 97 çöp gazı (deponi) tesisi bulunuyor.

#2
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Biyometan, organik atıklardan elde edilen biyogazın içerisindeki karbondioksit, hidrojen sülfür ve nem gibi safsızlıklardan arındırılarak zenginleştirilmesiyle üretilen, doğal gaz kalitesindeki yenilenebilir bir gaz yakıtı olarak değerlendiriliyor.

#3
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Mevcut durumda Türkiye'deki 101 biyogaz ve 97 çöp gazı tesisinin biyometan tesislerine dönüştürülmesiyle yıllık 18 milyon ton karbon emisyonunun azaltılabileceği, tesislerin tam kapasiteye ulaşması durumunda emisyon azaltımının yıllık 30 milyon tona ulaşabileceği öngörülüyor.

#4
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Biyometanizasyon ve Organik Atık İşletme Tesisleri Yatırımcıları Derneği (BİYOYATDER) Yönetim Kurulu Başkanı Cemil Direkci, AA muhabirine yaptığı açıklamada, hayvansal ve tarımsal atıkların açık alanda veya lagünlerde depolanmasıyla karbondioksitten 27 kat daha yıkıcı olan metan gazının atmosfere kontrolsüzce salındığını söyledi. Bu atıkların toplanıp biyogaz tesisine yönlendirilmesiyle, emisyonun, kaynağından oluşmadan engelleneceğini ifade eden Direkci, "Türkiye'nin ideal kapasitelerde çalışılması durumunda 2030'a kadar 3 milyar metreküp, 2035'e kadar 5 milyar metreküp ve 2040'a kadar 10 milyar metreküp yerli ve yenilenebilir biyometan (Bio-CNG/Bio-LNG) üretim projeksiyonu teknik olarak mümkün." değerlendirmesinde bulundu.

#5
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Söz konusu altyapının, Türkiye'yi lojistik yakıtında fosil ithalatına olan bağımlılıktan kurtaracağını dile getiren Direkci, "Söz konusu tesisler, AB ile yapılan ticari ilişkilerde yeni karbon merkezli gümrük maliyetlerini de sıfırlayan çarpan etkisi oluşturacaktır." diye konuştu.

#6
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığının Yenilenebilir Enerji Kaynakları Destekleme Mekanizması (YEKDEM) ile bu alanda hızla ilerleme kaydettiğine dikkati çeken Direkci, şunları kaydetti:

#7
Foto - Kimse yüzüne bakmıyordu, Türkiye'den tarihi hamle geldi: Milyarlarca metreküplük rezerv ortaya çıkarılıyor

"Tarımsal ve hayvansal atıklarla çalışan biyogaz tesislerine, üretilen biyometan (yenilenebilir doğal gaz) için en az 12 yıl süreli alım garantisi verilmesi gereklidir. Alım fiyatının megavatsaat başına 60 avro taban fiyatından başlatılarak yıllık Euro Bölgesi enflasyon oranında artırılması da bu alan için olumlu olacaktır. Türkiye'deki Enerji Piyasaları Düzenleme Kurumu lisanslı 101 biyogaz tesisi, yıllık 10 milyon ton organik atığı işleyerek 18 milyon ton karbon emisyonunu halihazırda engelliyor. Biyometan üretim lisansı alan tesislerin, belirlenen teknik regülasyonlara uymak kaydıyla, gazı doğrudan piyasaya satma veya ihraç etme hakkını elinde bulundurması da bu alanın gelişimi için önemli adımlar olacaktır."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!
Sağlık

Sessizce organları çökertiyor! Uzmanlar alarm verdi, sakın bu belirtileri göz ardı etmeyin!

13 Eylül Dünya Sepsis Günü’nde uzmanlardan hayati bir haber geldi! Vücudun bir enfeksiyona karşı verdiği kontrolsüz yanıtın kendi organların..
Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!
Gündem

Bakan Gürlek Kurtlar Vadisi operasyonunu başlattı!

Silivri Cezaevi’nde 12 Kasım 2011 tarihinde şüpheli bir şekilde hayatını kaybeden eski MİT görevlisi Kaşif Kozinoğlu’nun ölümüyle ilgili Sil..
Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti
Aktüel

Kaza değil cinayet! 2,53 promille ters şeride girdi 2 genç hayatını kaybetti

Bursa’nın Yenişehir ilçesinde 2,53 promil alkollü olduğu belirlenen tır sürücüsü, iddiaya göre ters şeride girerek motosiklete çarptı. Alkol..
Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu
Gündem

Biri boş arazide, diğeri surlarda... İstanbul’da peş peşe iki ceset bulundu

İstanbul’da aynı gün iki farklı noktadan gelen ihbar ekipleri harekete geçirdi. Başakşehir’de boş arazide 24 yaşındaki Eray Deniz Sarı’nın, ..
Aslan zirve takibini sürdürüyor
Spor

Aslan zirve takibini sürdürüyor

Galatasaray, Süper Lig'in 5. haftasında kendi sahasında Kocaelispor ile karşı karşıya geldi. Karşılaşma da Galatasaray 3 puanın sahibi oldu...
Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu
Dünya

Rus İHA’ları hemen arkasındaki treni vurdu! Boris Johnson’ın treni dakikalarla kurtuldu

Ukrayna-Polonya sınırında Rus İHA’larının hedef aldığı trenin, eski İngiltere Başbakanı Boris Johnson ve beraberindeki heyeti taşıyan trenin..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23