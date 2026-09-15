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Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

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DHA Giriş Tarihi:

Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

Antalya'nın Serik ilçesinde kaybolan 6 yaşındaki Bünyamin çiftçi, ekipler tarafından uyurken bulundu.

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Foto - Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

Alınan bilgiye göre, Gedik Mahallesi Karakoyunlar mevkisindeki evlerinin yakınında oynayan Bünyamin Çitçi, dün saat 18.00 sıralarında ortadan kayboldu. Çocuğu bulamayan ailesi muhtardan yardım istedi. 112 Acil Çağrı Merkezi'ne yapılan ihbar üzerine arama çalışması başlatıldı.

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Foto - Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

UYURKEN BULUNDU AFAD, polis ve sağlık ekiplerinin katılımıyla gerçekleştirilen aramalar sonucunda küçük Bünyamin, saat 03.00 sıralarında evin yanındaki kümes ve depo olarak kullanılan tahta paletler üzerindeki muşambalar arasında uyurken bulundu. Sağlık kontrolünden geçirilen çocuğun durumunun iyi olduğu öğrenildi.

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Foto - Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

BULUNMA ANI CEP TELEFONU KAMERASINA YANSIDI Bünyamin Çitçi’nin bulunma anları cep telefonuyla görüntülendi. Ekiplerin birkaç kez adıyla seslendiği Bünyamin'in uyandığı, karşısında ekipler ve aramaya katılan vatandaşları görünce şaşırdığı ve bir süre kendisine gelemediği görüldü.

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Foto - Ekipler 9 saat seferber oldu: Mışıl mışıl uyurken bulundu!

Ekiplerin ve aramaya katılanların çocuğun bulunmasıyla yaşadığı mutluluk da görüntülere yansıdı.

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