Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom, yaz transfer döneminde yapacağı takviyeler için geri sayıma geçti. Yeni sezonda flaş isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların hedefi ise ortaya çıktı. Yönetimin son yılların en bomba transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)