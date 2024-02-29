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Spor
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Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

2024-02-29 11:14:52
Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Süper Lig'in lideri Galatasaray'da sıcak gelişmeler yaşanmaya devam ediyor. Sezon sonunda mutlu sona ulaşmak isteyen Cimbom, yaz transfer döneminde yapacağı takviyeler için geri sayıma geçti. Yeni sezonda flaş isimleri kadrosuna katmak isteyen sarı kırmızılıların hedefi ise ortaya çıktı. Yönetimin son yılların en bomba transferi için harekete geçtiği belirtildi. İşte o yıldız ve transferin ayrıntıları... | Son dakika Galatasaray haberleri (GS spor haberi)

#1
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Trendyol Süper Lig'in lideri Galatasaray'da flaş gelişmeler yaşanıyor.

#2
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Yer aldığı tüm kulvarlarda başarılı olmak isteyen Cimbom'da ilk hedef lig şampiyonluğu.

#3
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Bu sezonu da zirvede bitirmek isteyen Aslan, üst üste 2. kez zafere ulaşmayı planlıyor.

#4
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Camia tüm konsantrasyonunu lig şampiyonluğuna odaklarken, bir yandan da yeni sezonun planlaması yapılıyor.

#5
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Özellikle belli idman günleri sonrası teknik direktör Okan Buruk ile bir araya gelen kurmaylar, gelecek sezonun transfer çalışmaları hakkında fikir alışverişi yapıyor.

#6
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Bu doğrultuda Galatasaray'da yeni sezon itibariyle en az 7-8 futbolcuyla yolların ayrılması hedefleniyor.

#7
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Takımdan ayrılacak oyuncular yavaş yavaş belli olmaya başlarken, yerlerine düşünülen isimler de netleşti.

#8
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Scout ekibinin raporu doğrultusunda hareket eden sarı kırmızılı idareciler, belirlenen oyuncular hakkında Okan Buruk ile detaylı bir transfer görüşmesi gerçekleştirdi.

#9
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Bu görüşmenin ardından birçok yıldız için transfer kararı verildi.

#10
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Cimbom'un çok zor olan bu transferi gerçekleştirmek için tüm şartları zorlayacağı öne sürüldü.

#11
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Son yılların en flaş hamlesini yapmaya hazırlanan Aslan'ın, bu transferi yapması için yine oyuncu satışı yapması gerekebilir.

#12
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Teknik Direktör Okan Buruk'un da o isme onay verdiği ve 'mutlaka almalıyız' dediği öne sürüldü.

#13
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Sarı kırmızılıların bu sezon müthiş bir çıkış gösteren ve Avrupa futboluna damga vuran Albert Gronbaek'in peşinde olduğu iddia edildi.

#14
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Cimbom'un, Bodo Glimt forması giyen 22 yaşındaki yıldızla ilk teması kurduğu öne sürüldü.

#15
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Ancak Galatasaray Gronbaek transferinde Avrupa'nın çok önemli kulüpleriyle yarış halinde.

#16
Foto - Sevindirecek bir gelişme: İsmi açıkladı: Dev iddia başladı bile: Hangi aday önde göreceğiz!

Öte yandan ocak ayında Albert Gronbaek için gelen 8-10 milyon Euro'luk bonservis tekliflerini reddeden Norveç ekibinin, yaz transfer döneminde en az 15 milyon Euro talep edeceği ifade edildi. Sayısız talibi olan Danimarkalı yıldızın, gelen teklifleri sezon sonunda değerlendirme kararı aldığı aktarıldı.

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