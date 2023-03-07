Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

SEVİLAY YILMAN VE HASAN ÖZTÜRK BİRBİRİNE GİRDİ Kübra Par'la Açık ve Net programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi değerlendirilirken Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk arasında 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması çıktı. Gazeteci Hasan Öztürk "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saddet Partisi'nin kapısı önünde ilan edildi. Bunu Saadet Partililere hatırlatıyorum. Bu enteresan bir şey" diye konuştu. Sevilay Yılman ise "Bu güzel bir şey. Yaptığınız ise çok kötü bir iğneleme" diyerek araya girmeye çalıştı.