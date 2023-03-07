2023-03-07 09:52:57 Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!
Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının değerlendirildiği canlı yayında sinirler gerildi. Gazeteci Hasan Öztürk ile Sevilay Yılman arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması yaşandı. Bir anda ortam gerilirken, tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi. Millet İttifakı'nın 72 saatlik kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya geri dönmesiyle sona erdi. 6 lider dün ortak mutabakata vararak cumhurbaşkanı adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının değerlendirildiği Habertürk yayınında ise gerginlik yaşandı.