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Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

2023-03-07 09:52:57
Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

Millet İttifakı'nın cumhurbaşkanı adayı olarak CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun açıklanmasının değerlendirildiği canlı yayında sinirler gerildi. Gazeteci Hasan Öztürk ile Sevilay Yılman arasında Kılıçdaroğlu'nun adaylığı üzerinden 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması yaşandı. Bir anda ortam gerilirken, tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi. Millet İttifakı'nın 72 saatlik kriz, İYİ Parti Genel Başkanı Meral Akşener'in 6'lı masaya geri dönmesiyle sona erdi. 6 lider dün ortak mutabakata vararak cumhurbaşkanı adaylarının CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu olduğunu açıkladı. Saadet Partisi Genel Merkezi'ndeki toplantı sonrası CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığının değerlendirildiği Habertürk yayınında ise gerginlik yaşandı.

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Foto - Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

SEVİLAY YILMAN VE HASAN ÖZTÜRK BİRBİRİNE GİRDİ Kübra Par'la Açık ve Net programında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun Altılı Masa'nın ortak cumhurbaşkanı adayının ilan edilmesi değerlendirilirken Sevilay Yılman ile Hasan Öztürk arasında 'alevilik' ve 'kindarlık' tartışması çıktı. Gazeteci Hasan Öztürk "CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun adaylığı Saddet Partisi'nin kapısı önünde ilan edildi. Bunu Saadet Partililere hatırlatıyorum. Bu enteresan bir şey" diye konuştu. Sevilay Yılman ise "Bu güzel bir şey. Yaptığınız ise çok kötü bir iğneleme" diyerek araya girmeye çalıştı.

#2
Foto - Sevilay Yılman ve Hasan Öztürk birbirine girdi!

DENİZ ZEYREK: "HEMEN BAŞLADINIZ" Gazeteci Deniz Zeyrek de "Benim en korktuğum şey muhafazakarların Kemal Kılıçdaroğlu üzerinden böyle bir şey başlatmasıydı. Hemen başladınız" dedi. Yılman ile Öztürk arasında çıkan gerginlik Yılman'ın sosyal medyada paylaşılmış bir yazıyı okuması üzerine devam etti. Yılman, Öztürk'ü kindarlıkla suçlarken; Öztürk "Yuh ya! Ben burada oturmam" diye yanıt verdi. STÜDYOYU TERK ETTİ Tartışma Hasan Öztürk'ün stüdyoyu terk etmesiyle sona erdi.

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