Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler
Galatasaray, Kayserispor'u konuk ediyor! İşte muhtemel 11'ler

Süper Lig’in 20. haftasında bu akşam Galatasaray, Kayserispor’u konuk edecek. Rams Park’ta saat 20.00’de başlayacak karşılaşmayı hakem Adnan Deniz Kayatepe yönetecek.

Geride kalan 19 karşılaşmada 14 galibiyet, 4 beraberlik ve 1 mağlubiyet alan sarı kırmızılılar, topladığı 46 puanla haftaya en yakın takipçisi Fenerbahçe’nin 3 puan önünde lider giriyor. Ligde 2 galibiyet, 9 beraberlik ve 8 mağlubiyeti bulunan Kayserispor ise 15 puanla 20. haftaya 17. sırada başladı.

İki takım arasında ligde oynanan 59 maçta Galatasaray 37, Kayserispor 5 galibiyet elde ederken 17 karşılaşma beraberlikle sonuçlandı. Rekabette Galatasaray’ın attığı 134 gole, Kayseri temsilcisi 46 golle karşılık verebildi. Galatasaray, Kayserispor ile sahasında oynadığı 29 lig maçının 23’ünü kazandı, 4 kez berabere kaldı ve 2 kez mağlup oldu. İstanbul’daki bu maçlarda Galatasaray 84 gol atarken, kalesinde 20 gol gördü.

Rekabetteki son 6 karşılaşmayı kazanan Galatasaray, rakibine son olarak 15 Ekim 2022 tarihinde 2-1 mağlup olmuştu. İki takım arasında ligin ilk yarısında Kayseri’de oynanan mücadeleyi Galatasaray 4-0 kazanmıştı.

Galatasaray’da Barış Alper Yılmaz, sarı kart cezası nedeniyle Kayserispor karşısında forma giyemeyecek. Ayrıca Manchester City maçında sakatlanan ve sağ ayak bileğinde yırtık ile kanama tespit edilen Leroy Sane’nin de bu mücadelede oynaması beklenmiyor.

Sarı kart ceza sınırında bulunan Mario Lemina, Abdülkerim Bardakcı ve Kazımcan Karataş, bu maçta kart görmeleri halinde 21. haftadaki Çaykur Rizespor karşılaşmasında cezalı duruma düşecek. Galatasaray’ın yeni transferleri Noa Lang ve Yaser Asprilla, teknik direktör Okan Buruk’un görev vermesi halinde bu maçta forma giyebilecek.

Kayserispor’da ise sakatlıkları süren Majid Hosseini ve Yiğit Emre Çeltik mücadelede görev alamayacak.

MUHTEMEL 11'LER / Galatasaray: Uğurcan, Sallai, Sanchez, Abdülkerim, Eren, Lemina, Torreria, Sara, Yunus, Lang, Osimhen. Zecorner Kayserispor: Bilal, Katongo, Semih, Denswil, Carole, Benes, Bennaser, Mendes, Opoku, Cardoso, Onugkha.

