Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Erzincan’ın meşhur tulum peyniri geleneği, Norveç’ten ithal edilen özel koyun derileriyle modern ve sağlıklı bir boyuta taşındı. Dünyanın en kaliteli beyaz koyun derilerinin Erzincan’daki tesislerde titizlikle işlenmesiyle üretilen deri tulumlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki gurme üreticilere gönderiliyor. Geleneksel üretimi teknolojiyle buluşturan bu girişim, hem lezzeti koruyor hem de şehre önemli bir ihracat geliri sağlıyor.

#1
Foto - Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Türkiye’de sadece iki ilde üretimi yapılan deri tulumların önemli bir kısmı Erzincan’da hazırlanıyor. Yüzyıllardır süregelen tulum peyniri geleneğinin yaşatıldığı kentte, Norveç’ten getirilen doğal beyaz koyun derileri, modern tesislerde işlenerek peynir üretiminde kullanılmaya hazır hale getiriliyor.

#2
Foto - Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Erzincan’daki deri işleme tesislerinde özenle hazırlanan tulumlar; başta Erzincan tulum peyniri olmak üzere Çorum, Erzurum, Tunceli, Elazığ, Malatya, Van, Bingöl, İstanbul, Mardin ve Adana gibi birçok ildeki peynir üreticilerine gönderiliyor. Ürünler, peynirin doğal koşullarda olgunlaşmasına katkı sağlarken, Erzincan ekonomisine de doğrudan gelir kazandırıyor.

#3
Foto - Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Konuya ilişkin açıklamalarda bulunan işletme sahibi Onur Eraslan, deri tulumların üretim sürecini şu sözlerle anlattı: "Derilerimizin yolculuğu Norveç’ten başlıyor. Dünyanın en doğal beyaz koyun derilerini getiriyoruz. Erzincan’da önce uzun tüylerinden arındırıyoruz, ardından pres makinelerinde istenilen ebatlarda kesiyoruz. Dinlendirme ve mayalama sürecinden sonra özel makinelerde dikiş işlemi yapılıyor. Kalite kontrolden geçen tulumlarımız paketlenerek müşterilerimize gönderiliyor."

#4
Foto - Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Geleneksel yöntemlerin modern teknolojiyle birleştiği üretim süreci sayesinde Erzincan, tulum peyniri kültürünü yaşatırken Türkiye genelindeki peynir üretimine de önemli katkı sunmaya devam ediyor.

