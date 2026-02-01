Dünyanın bir ucundan Erzincan’a geliyor, titizlikle işleniyor: Böylesi dünyada bir tek Norveç’te var

Erzincan’ın meşhur tulum peyniri geleneği, Norveç’ten ithal edilen özel koyun derileriyle modern ve sağlıklı bir boyuta taşındı. Dünyanın en kaliteli beyaz koyun derilerinin Erzincan’daki tesislerde titizlikle işlenmesiyle üretilen deri tulumlar, Türkiye’nin dört bir yanındaki gurme üreticilere gönderiliyor. Geleneksel üretimi teknolojiyle buluşturan bu girişim, hem lezzeti koruyor hem de şehre önemli bir ihracat geliri sağlıyor.