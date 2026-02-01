13 ilde alarm verildi! İstanbul'a kar geliyor!
AKOM, kentte Çarşamba gününe kadar beklenen fırtına ve kuvvetli yağış için vatandaşları uyardı.
Hafta sonu genelinde etkili olan sağanak yağışlar, pazar gecesinden itibaren yerini dondurucu soğuğa bırakıyor. Hava sıcaklıklarının 8-10 derece birden düşeceği tahmin ediliyor. Termometrelerin kış değerlerine gerilemesiyle birlikte, megakentin kapısına dayanan kar yağışının rotası da belli oldu.
KRİTİK 5 İLÇE İÇİN "TURUNCU" UYARI: KAR KALINLIĞI NE OLACAK? AKOM'un verilerine göre; İstanbul'un coğrafi konumu gereği soğuk havayı ilk karşılayan batı bölgelerinde kar yağışı çok daha etkili olacak. Özellikle; Çatalca ve Silivri: Şehrin en yüksek noktalarında yoğun kar yağışı bekleniyor. Arnavutköy ve Başakşehir: Rüzgarın etkisiyle tipi şeklinde yağışlar görülebilir. Büyükçekmece: Deniz etkili kar yağışlarının (DEK) kıyı şeridinde sulu kar, iç kesimlerde ise kar bırakması öngörülüyor.
PAZARTESİ GÜNÜNE DİKKAT: TRAFİK VE ULAŞIM FELÇ OLABİLİR Okulların açılış gününe denk gelen bu hava muhalefeti, "İstanbul trafiği ne olacak?" sorusunu akıllara getirdi. Sabah işe ve okula gidecek vatandaşların; Toplu taşıma (Metro, Metrobüs) hatlarını tercih etmeleri, özel araçlarıyla çıkacakların mutlaka kış lastiği kullanması, buzlanma riskine karşı "gizli buzlanma" olan viyadüklere dikkat etmesi önemle vurgulandı.
İSTANBUL VALİLİĞİ'NDEN AÇIKLAMA: SICAKLIK 2 DERECEYE KADAR DÜŞECEK İstanbul Valiliği de soğuk hava ve yağış uyarısı yaptı. 3 Şubat Salı günü en düşük sıcaklığın 2, en yüksek sıcaklığın ise 7 derece olabileceğini belirten Valilik, İstanbullulara kuvvetli rüzgar ve kuvvetli yağışlara karşı tedbirli olma çağrısı yaptı.
BOĞAZ HATTI VE ANADOLU YAKASI KAR ALACAK MI? Meteoroloji uzmanlarına göre rüzgarın kuzeyli yönlerden (Poyraz) sert esmesi, soğuğu kentin tamamına yayacak. Başta Ümraniye, Beykoz ve Çekmeköy'ün yüksekleri olmak üzere Anadolu Yakası'nda da pazartesi öğle saatlerinden itibaren karla karışık yağmurun kara dönüşmesi ihtimali `'ın üzerinde seyrediyor.
ÇOK KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI MGM'nin tahminlerine göre yağışların Kıyı Ege, Güneydoğu Anadolu'nun batısı, İstanbul, Çanakkale, Balıkesir, Manisa, Antalya, Hatay, Kahramanmaraş, Osmaniye, Isparta'nın güneyi, Burdur'un doğusunun kuvvetli, Muğla, Antalya'nın doğusu, Osmaniye çevreleri ve Hatay'ın batısında çok kuvvetli, Aydın'ın batı ilçeleri, İzmir'in batısında yer yer şiddetli olması bekleniyor.
13 KENTE UYARI MGM İzmir ve Aydın için turuncu; Antalya, Balıkesir, Burdur, Çanakkale, Denizli, Edirne, Isparta, Kırklareli, Konya, Manisa ve Muğla için ise sarı kodlu gök gürültülü sağanak yağış ve fırtına uyarı yayınladı.
DOĞU BÖLGELERİNDE "ÇIĞ" VE "BUZLANMA" RİSKİ! Sadece batıda değil, Türkiye'nin doğusunda da kış sertleşiyor. Doğu Karadeniz ve Doğu Anadolu'da eğimli yamaçlarda çığ riski en üst seviyede. Gece saatlerinde sıcaklıkların sıfırın altında 15-20 derecelere kadar düşeceği illerimizde "buzlanma ve don" olayına karşı çiftçiler ve sürücüler uyarıldı./ kaynak: haber7
