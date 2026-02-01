  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Eğitim
6
Yeniakit Publisher
Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

2025-2026 eğitim öğretim yılının yarıyıl tatili sona eriyor. Milyonlarca öğrenci yarın ders başı yapacak.

#1
Foto - Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

Okul öncesi, ilkokul, ortaokul ve liselerde eğitim gören yaklaşık 18 milyon öğrenci, iki haftalık yarıyıl tatilinin ardından 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemine yarın başlayacak.

#2
Foto - Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

Milli Eğitim Bakanlığına bağlı okullarda eğitim alan yaklaşık 18 milyon öğrenci ve 1,2 milyon öğretmen, bu senenin eğitim öğretim yılı kapsamında 8 Eylül 2025'te dersbaşı yaptı

#3
Foto - Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

Öğrenciler, ülke genelinde 760 binden fazla derslikte başlatılan eğitim öğretim döneminde ikinci dönemin ara tatilini 16-20 Mart tarihlerinde yapacak. Yarın başlayacak 2025-2026 eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, 26 Haziran'da sona erecek.

#4
Foto - Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

‘BAYRAK SEVGİSİ’ TEMASIYLA BAŞLAYACAK Milli Eğitim Bakanı Yusuf Tekin imzasıyla 81 ile gönderilen yazı doğrultusunda bu eğitim öğretim yılının ikinci dönemi, okullarda bayrak sevgisi, birlik ve ortak aidiyet bilincini güçlendirmeye yönelik eğitim ve farkındalık çalışmalarıyla başlayacak.

#5
Foto - Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor

Resmi ve özel tüm okul ve kurumlarda bayrak sevgisine yönelik 2-6 Şubat'ta eğitim ve farkındalık çalışmaları yürütülecek. Okullarda bayrağın tarihi, milli ve manevi değerine ilişkin bilgilendirme çalışmaları yapılacak. Okul binaları, Türk bayraklarıyla donatılarak bayrak sevgisi temalı resim, şiir, kompozisyon, afiş yarışmaları ile sergiler, sanatsal ve kültürel çalışmalar düzenlenecek.

