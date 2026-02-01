Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

Birçok AR-GE çalışmasını ürüne yönelik olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Murat İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlarca proje var. Bu projeler için yılın neredeyse her günü sahada testlerle arkadaşlarımız koşturuyorlar. 2025 yılı içerisinde 850 günün üzerindeki bir süreyi arkadaşlarımız testlerde geçirmiş. Aynı anda birden fazla ekip farklı noktalarda farklı testleri götürüyor. Bu da bizim aslında hızlanmamız için çok gerekli olan bir şey ve bu hızı her geçen gün de artırmaya gayret gösteriyoruz. AR-GE projeleri, üretim, seri üretim ve bunların platformlara entegrasyonu çevrimini çok hızlı bir hale getirmek için var gücümüzle çabalıyoruz. EREN de bunlardan bir tanesi. 1 yıldan kısa bir süre içerisinde aslında EREN'i konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına getirdik çok şükür. Bundan sonra da artık EREN, Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere platformlarımızı kullanan dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katacak. Bu sene seri üretime başlıyoruz. Yaptığımız kalifikasyon atışıydı zaten. Bundan sonraki süreçte de hemen seri üretime başlayıp platformlara çoklu olarak takılmasını gerçekleştireceğiz inşallah."