  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
SON DAKİKA
Galatasaray, Kayserispor’u konuk ediyor! İşte muhtemel 11’ler Okullar yarın açılıyor: Milyonlarca öğrenci için ikinci dönem başlıyor Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor Altın ve gümüşte şok edici derin kayıp! İslam Memiş rakam verdi! Hindistan sürüyle S-400 alırken Türkiye'ye küstah şart Rezil rüsva oldular: Türk ordusunu durduramayan Yunanistan, vatan toprağını peşkeş çekiyor Balıkçılar sahile koştu! Binlercesi kıyıya vurdu Sübyancı Epstein belgelerinde çok konuşulacak “Türkiye” detayı! Yer yerinden oynayacak Başka çareleri kalmadı! Petrol fışkıran sahalardan çekilecekler
Gündem
7
Yeniakit Publisher
Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

ROKETSAN, konsept aşamasından operasyonel safhaya bir yıldan kısa sürede taşınan yüksek hızlı dolanan mühimmat EREN için seri üretim düğmesine bastı. Hem havadan, hem yerden, hem de denizden hedeflere angaje olabilen bu maliyet etkin mühimmat, turbojet motoru ve yapay zeka algoritmalarıyla Türk savunma sanayiinde yeni bir sayfa açıyor. Genel Müdür Murat İkinci, EREN’in sadece SİHA’lara değil, insansız kara araçlarına ve sığınaklara da entegre edilerek TSK’nın vurucu gücünü katlayacağını müjdeledi.

#1
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

ROKETSAN Genel Müdürü Murat İkinci, 5. Savunma ve Havacılık Sanayiinde Küresel Stratejiler Konferansı'nda AA muhabirinin sorularını yanıtladı. Geçen yılın tüm savunma sanayi için başarılarla dolu bir yıl olduğunu ifade eden İkinci, ilk defa 10 milyar dolar ihracat sınırının Türk savunma sanayisi tarafından geçildiğini söyledi. ROKETSAN'ın da buna katkısının yüksek olduğuna işaret eden İkinci, "2025 yılında ihracatımızı yüzde 50'nin üzerinde artırdık ve 750 milyon doların üzerinde ihracat rakamına ulaştık. Türk savunma sanayisinin yurt dışındaki ilgisi giderek artıyor ve bu pazardan pay alma şansı da yükseliyor. Yapmış olduğumuz ürünlerin özellikle er meydanı olan uluslararası pazarlarda ilgi görmesi aslında doğru yolda olduğumuzun ve ülkemize bu anlamda çok ciddi katkı sağladığımız en somut göstergeleri." diye konuştu.

#2
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

Bayraktar AKINCI'dan yapılan EREN Yüksek Hızlı Çok Amaçlı Dolanan Mühimmat atışına ilişkin sorular üzerine İkinci, testte mühimmatın hedefini başarılı şekilde vurduğunu bildirdi. Bunun öncesinde birçok test gerçekleştirdiklerini ve açıklamadıklarını anlatan İkinci, şu değerlendirmelerde bulundu: "Genelde arada geliştirme için birçok test yapıyoruz. EREN bizim için çok kıymetli bir mühimmat. Hem havadan yere, hem yerden yere, hem yerden havaya bazı hedeflere angaj olabilecek, maliyet etkin bir mühimmat hedefimiz vardı. EREN bu açıdan hem SİHA'larımızın vurucu gücüne çok ciddi katkı sağlayacak, hem de yerden, otonom araçlar, zırhlı araçlar üzerinden veya sığınaklar üzerinden çok ciddi bir angajmanı getirebilecek, maliyet etkin bir mühimmat. Bu mühimmat üzerindeki yapay zeka algoritmalarıyla, uçuş kontrolü konusundaki sensörleriyle, turbojet motorlu bir segmenti önümüzde açıyor. Bu şu anlama geliyor, aslında bundan sonra insansız kara araçlarının, zırhlı araçların, İHA'ların, belki uçakların, bazı yakın hava savunma sistemlerinin üzerinde EREN'in entegrasyon çalışmaları devam edecek."

#3
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

Birçok AR-GE çalışmasını ürüne yönelik olarak gerçekleştirdiklerini dile getiren Murat İkinci, sözlerini şöyle sürdürdü: "Onlarca proje var. Bu projeler için yılın neredeyse her günü sahada testlerle arkadaşlarımız koşturuyorlar. 2025 yılı içerisinde 850 günün üzerindeki bir süreyi arkadaşlarımız testlerde geçirmiş. Aynı anda birden fazla ekip farklı noktalarda farklı testleri götürüyor. Bu da bizim aslında hızlanmamız için çok gerekli olan bir şey ve bu hızı her geçen gün de artırmaya gayret gösteriyoruz. AR-GE projeleri, üretim, seri üretim ve bunların platformlara entegrasyonu çevrimini çok hızlı bir hale getirmek için var gücümüzle çabalıyoruz. EREN de bunlardan bir tanesi. 1 yıldan kısa bir süre içerisinde aslında EREN'i konsept aşamasından sahadaki vurucu güç aşamasına getirdik çok şükür. Bundan sonra da artık EREN, Silahlı Kuvvetlerimiz başta olmak üzere platformlarımızı kullanan dost ve kardeş ülkelerin gücüne güç katacak. Bu sene seri üretime başlıyoruz. Yaptığımız kalifikasyon atışıydı zaten. Bundan sonraki süreçte de hemen seri üretime başlayıp platformlara çoklu olarak takılmasını gerçekleştireceğiz inşallah."

#4
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

Murat İkinci, ROKETSAN'ın 2026 yılı ürün kataloğuna ilişkin sorulara karşılık, "Aslında durmuyoruz. Ürünlerimizi olduğu yerde saydırmıyoruz. Ürünlerimizin üzerine daha da fazla özellik katmaya çalışıyoruz." yanıtını verdi Testlerin, geliştirme süreçlerinin, üretimlerin var hızıyla devam ettiğini vurgulayan İkinci, şunları kaydetti:

#5
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

"Arkadaşlarımız neredeyse 24 saat esasıyla çalışıyorlar ki belirsizlik ortamında ülkemizin güvenliğine mümkün olduğunca üst seviyede katkı sağlayalım. Bu dostlarımıza kesinlikle güven veriyor. Düşmanlarımıza da bu alanda gerçekten yaptıklarımızı gösteriyor olmamıza bizim için gurur veriyor. Birçok sistemin özellikleri, menzilleri, harp başlıkları, üzerindeki sensörleri gelişmeye devam ediyor. Varyantlarla, üzerine eklemiş olduğumuz ek özelliklerle devam ediyor. Buradaki temel gaye bizim statik bir görüntü sergilemekten ziyade bütün ürünlerimizin üstündeki geliştirme, AR-GE faaliyetlerine devam edip dünyadaki benzer ürünlerin çok üzerine taşımayı hedefliyoruz.

#6
Foto - Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor

Teknolojik olarak geri kalmalarına kesinlikle izin vermek istemiyoruz. Katalog yenilenmelerinde de onların çıktısını görmek mümkün. Her sene de bu şekilde devam edecek. Mevcut ürünlerin üzerine koyarak yeni bloklarla, yeni varyantlarla, yeni özelliklerle ürünlerimizin çeşitliliğini ve başarım oranlarını var gücümüzle artırmaya gayret göstereceğiz."

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Fatih Ürek hayatını kaybetti
Gündem

Fatih Ürek hayatını kaybetti

Ekim ayından bu yana yoğun bakımda bulunan absürt hareketleri ile tanınan şarkıcı Fatih Ürek öldü.
Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"
Gündem

Savcı Sayan’dan terör yardakçılarına sert sorular: "Sahi kim bunlar?"

Ağrı eski belediye başkanı Savcı Sayan, terör örgütü uzantılarının ve sözde Kürt temsilcilerinin emperyalist güçlerle olan kirli pazarlıklar..
Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"
Gündem

Kadıköy’de cami hazımsızlığı: Tahammülsüz CHP’ye sert çıkış "Yeni bir cami Kadıköy’ün ihtiyacıdır, nokta!"

İstanbul’un kalbi Kadıköy’de hayata geçirilmesi planlanan cami projesi, malum çevreleri yine rahatsız etti. CHP zihniyetinin "yeşil alan" ma..
Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler
Gündem

Sabit işi yok ama lüks hediyeler çok! Böcek'in eski metresi neler anlattı neler

Antalya Büyükşehir Belediyesi’ne yönelik 'rüşvet' ve 'yolsuzluk' soruşturması kapsamında hazırlanan iddianamede, Mustafa Gökhan Böcek'in esk..
Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!
Dünya

Cumhurbaşkanı Chaudhry Vefat Etti!

Pakistan'ın kontrolündeki Azad Cammu Keşmir bölgesinin Cumhurbaşkanı Sultan Mehmood Chaudhry, 71 yaşında hayatını kaybetti. Pakistan Başbaka..
Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün
Gündem

Kadıköy’de maskeleri düşüren görüntüler! ‘Camiye ihtiyaç yok’ diyen CHP’li azgınlar görsün

Kadıköy Rıhtım’da yapılması planlanan cami projesine yönelik itirazlar sürerken, Cuma namazında vatandaşların cami dışında saf tutmak zorund..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23