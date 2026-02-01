Düşman için kaçış yok! ROKETSAN’ın üç ortamda birden vurabilen yapay zekalı yeni mühimmatı EREN, er meydanına iniyor
ROKETSAN, konsept aşamasından operasyonel safhaya bir yıldan kısa sürede taşınan yüksek hızlı dolanan mühimmat EREN için seri üretim düğmesine bastı. Hem havadan, hem yerden, hem de denizden hedeflere angaje olabilen bu maliyet etkin mühimmat, turbojet motoru ve yapay zeka algoritmalarıyla Türk savunma sanayiinde yeni bir sayfa açıyor. Genel Müdür Murat İkinci, EREN’in sadece SİHA’lara değil, insansız kara araçlarına ve sığınaklara da entegre edilerek TSK’nın vurucu gücünü katlayacağını müjdeledi.