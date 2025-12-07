Haber Merkezi Giriş Tarihi: Seven Vega sahaya indi, Karadeniz’de doğal gaz için nefesler tutuldu! “Tam 20 milyon metreküp” deniliyor
Denizlerde enerji çalışmalarına hız veren Türkiye 2026 hedefi için startı verdi. Bu kapsamda, Karadeniz gazının üretim kapasitesini artıracak stratejik hamleler kapsamında ‘Seven Vega' gemisi Filyos Limanı'na geldi. Seven Vega'nın yürüteceği çalışmalarla birlikte, 2026 itibarıyla Türkiye'nin günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.