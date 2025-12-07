Seven Vega sahaya indi, Karadeniz’de doğal gaz için nefesler tutuldu! “Tam 20 milyon metreküp” deniliyor

  • İSTANBUL
Haber Merkezi Giriş Tarihi:
Denizlerde enerji çalışmalarına hız veren Türkiye 2026 hedefi için startı verdi. Bu kapsamda, Karadeniz gazının üretim kapasitesini artıracak stratejik hamleler kapsamında ‘Seven Vega' gemisi Filyos Limanı'na geldi. Seven Vega'nın yürüteceği çalışmalarla birlikte, 2026 itibarıyla Türkiye'nin günlük doğal gaz üretiminin 20 milyon metreküpe çıkarılmasının hedeflendiği belirtildi.

Türkiye'nin enerji bağımsızlığı yolundaki en kritik projelerinden biri olan Sakarya Gaz Sahası Geliştirme Projesi'nde yeni bir aşamaya geçildi. Mavi Vatan'da görev yapacak olan Seven Vega gemisi, Filyos Limanı'nda çalışmalarına başladı. AK Parti Zonguldak İl Başkanı Mustafa Çağlayan ve beraberindeki milletvekili heyeti, gemide incelemelerde bulunarak yetkililerden bilgi aldı.

Seven Vega gemisinin görev tanımının, derin deniz tabanındaki kuyuları birbirine entegre etmek olduğu belirtildi. Sakarya Gaz Sahası'nda 2 bin 100 metre derinlikte yürütülecek operasyonla, deniz tabanına döşenecek boru hatları kuyuları birbirine bağlayacak. Bu hatlar, 2026 yılında sahaya inmesi planlanan "Osman Gazi Yüzer Üretim Ünitesi"ne entegre edilecek.

Gemideki incelemelerin ardından açıklama yapan AK Parti İl Başkanı Mustafa Çağlayan, bu çalışmaların doğrudan hane halkını ilgilendirdiğini vurguladı. Çağlayan, "Seven Vega'nın yürüteceği çalışmalarla birlikte, 2026 yılı itibarıyla günlük doğal gaz üretimimizi 20 milyon metreküpe çıkarmayı hedefliyoruz.

Bu artışla 8 milyon hanemizi yerli gazla ısıtmış olacağız. Türkiye'yi her alanda olduğu gibi enerjide de kendi ayakları üzerinde duran, güçlü, bağımsız ve söz sahibi bir ülke konumuna taşıyan; vizyonu, liderliği ve kararlılığıyla milletimize yol gösteren Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'a en derin şükranlarımı sunuyorum.

'Türkiye Yüzyılı' idealini gerçeğe dönüştüren bu büyük atılımın mimarı olan Cumhurbaşkanımızın öngörüsü ve dirayetli liderliği, bugün attığımız her stratejik adımın temel gücüdür. Enerji alanındaki tüm bu tarihi projelere büyük bir titizlik ve gayretle öncülük eden Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanımız Alparslan Bayraktar'a da teşekkür ediyorum" dedi.

Ziyarette Çağlayan'a; AK Parti Genel Merkez Teşkilat Başkan Yardımcısı ve Zonguldak Milletvekili Ahmet Çolakoğlu, Bartın Milletvekili Yusuf Aldatmaz ile Bartın ve Çaycuma teşkilat yöneticileri eşlik etti.

