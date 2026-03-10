  • İSTANBUL
Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

FIFA yetkilileri, Türkiye'nin inşaat alanındaki öncü firmalarından birisi olan Limak Holding'in son projesine hayran kaldı.

#1
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

FIFA heyeti, 2030 Dünya Kupası’na ev sahipliği yapacak İspanya, Fas ve Portekiz’de gerçekleştirdiği inceleme turunun ilk durağında Barcelona’daki Spotify Camp Nou’da denetim yaptı.

#2
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

Mundo Deportivo’nun haberine göre, Türk şirketi Limak Holding tarafından yürütülen stat yenileme çalışmalarının heyette olumlu bir izlenim bıraktığı aktarıldı.

#3
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

Yenileme süreci devam eden Spotify Camp Nou, 2030 Dünya Kupası’nda yarı final maçlarından birine ev sahipliği yapabilecek statlar arasında gösteriliyor. Stat için final ihtimali de konuşulurken, bu yarışta Santiago Bernabéu Stadyumu ile Hassan II Stadium’un öne çıkan adaylar arasında yer aldığı belirtiliyor.

#4
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

FC Barcelona, salı günü Barcelona Belediyesi’nden 1C ruhsatı için onay çıkmasını bekliyordu. Bu iznin verilmesi halinde Sevilla FC ile oynanacak maçta stadın birinci ve ikinci kat tribünlerinin yeniden kullanıma açılması planlanıyor.

#5
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

Bu adımla birlikte mevcut 45 bin 401 kişilik kapasitenin yaklaşık 62 bine çıkarılması hedefleniyor. Kulübün uzun vadeli planında ise stadın nihai kapasitesinin 105 bine ulaşması bulunuyor.

#6
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

Camp Nou’daki çalışmalar devam ederken stat son olarak geçen salı günü Copa del Rey yarı finali rövanşında Atlético Madrid karşılaşmasına ev sahipliği yaptı. Söz konusu mücadelede tribünlerde 45 bin 399 taraftar yer aldı ve böylece sezonun en yüksek seyirci sayısına ulaşıldı.

#7
Foto - Bu kadarını beklemiyorlardı: Limak Holding, FIFA yetkililerini şaşkına çevirdi

Ziyaret kapsamında FIFA heyeti de statta yürütülen yenileme çalışmalarının son durumunu yerinde inceleme fırsatı buldu.

