NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!
İran'dan Türkiye hava sahasına yönelen füzelerin imha edilmesi sonrası dünyanın en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler merak konusu oldu.
TÜRKİYE'YE BİR HAFTA İÇİNDE İKİ FÜZE DÜŞTÜ Ortadoğu'da tırmanan bölgesel gerilim sıcak çatışmaya dönüşürken, Türkiye sınırları son bir hafta içinde iki kez ciddi bir füze tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaş sırasında fırlatılan balistik füzelerin Türk hava sahasına girmesi, savunma sistemleri tarafından anlık takiple engellendi.
NATO MALATYA'YA PATRİOT SİSTEMİ KURACAK! Yaşanan bu somut tehditlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahası güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için kritik bir adım atıldığını duyurdu. Bakanlık, müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı.
EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU Küresel ölçekte devam eden bu silahlanma yarışı ve savunma sanayiindeki son teknolojik gelişmeler, bir ülkenin caydırıcılığını artık sahip olduğu önleme kapasitesiyle ölçer hale getirdi. Peki en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var?
İŞTE EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER!
20) ENDONZEZYA- NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD | Bölgesel savunma sistemleri
19) MISIR- S-300VM, BUK-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donanmış.
18) BREZİLYA- PANTSIR-S1 | Orta menzilli savunma kapasitesi.
17) PAKİSTAN- HQ-9, LY-80 | Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.
16) İRAN- BAVAR-373, S-300 | Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.
15) AVUSTRALYA- NASAMS, AEGIS | Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma.
14) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- THAAD, PATRIOT | Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.
13) SUUDİ ARABİSTAN- PATRIOT PAC-3, THAAD | Gelişmiş balistik füze savunması.
12) İNGİLTERE- SKY SABRE, ASTER 30 | Bölgesel savunma için etkili sistemler.
11) GÜNEY KORE- THAAD, CHEONGUNG II | Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.
10) ALMANYA- MEADS, PATRIOT | Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.
9) JAPONYA- PATRIOT PAC-3, AEGIS ASHORE | Balistik füze tehditlerine karşı savunma.
8) İTALYA- ASTER 30 SAMP/T | Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.
7) FRANSA- ASTER 30 SAMP/T | Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.
6) TÜRKİYE- S-400 TRIUMPH, HISAR-A/O+ | Modern savunma sistemlerine sahip. ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK Çelik Kubbe, Türk savunma sanayinin hava ve füze savunma segmentindeki gelişmelerinin doğal bir sonucudur; çok fazla silahtan, çok katmanlı bir yapı oluşturma çabasının adıdır.
5) HİNDİSTAN- S-400 TRIUMPH, AKASH | Çok katmanlı savunma altyapısı.
4) israil- DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI | Roket ve balistik füze savunması
3) ÇİN- HQ-9, HQ-19 | Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.
2) ABD- THAAD, Patriot PAC-3 | Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili.
1) RUSYA- S-400 TRIUMPH, S-300VM (ANTEY-2500) | Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması./ derleyen: haber7
