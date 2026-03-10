  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünya
25
Yeniakit Publisher
NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

İran'dan Türkiye hava sahasına yönelen füzelerin imha edilmesi sonrası dünyanın en güçlü hava savunmasına sahip ülkeler merak konusu oldu.

#1
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

TÜRKİYE'YE BİR HAFTA İÇİNDE İKİ FÜZE DÜŞTÜ Ortadoğu'da tırmanan bölgesel gerilim sıcak çatışmaya dönüşürken, Türkiye sınırları son bir hafta içinde iki kez ciddi bir füze tehdidiyle karşı karşıya kaldı. İran-İsrail-ABD üçgenindeki savaş sırasında fırlatılan balistik füzelerin Türk hava sahasına girmesi, savunma sistemleri tarafından anlık takiple engellendi.

#2
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

NATO MALATYA'YA PATRİOT SİSTEMİ KURACAK! Yaşanan bu somut tehditlerin ardından Milli Savunma Bakanlığı (MSB), hava sahası güvenliğini en üst seviyeye çıkarmak için kritik bir adım atıldığını duyurdu. Bakanlık, müttefik dayanışması çerçevesinde NATO tarafından görevlendirilen bir Patriot Hava Savunma Sistemi'nin Malatya’ya konuşlandırılmaya başlandığını açıkladı.

#3
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU Küresel ölçekte devam eden bu silahlanma yarışı ve savunma sanayiindeki son teknolojik gelişmeler, bir ülkenin caydırıcılığını artık sahip olduğu önleme kapasitesiyle ölçer hale getirdi. Peki en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var?

#4
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

İŞTE EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER!

#5
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

20) ENDONZEZYA- NASAMS, OERLIKON SKYSHIELD | Bölgesel savunma sistemleri

#6
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

19) MISIR- S-300VM, BUK-M2 | Rus ve yerel sistemlerle donanmış.

#7
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

18) BREZİLYA- PANTSIR-S1 | Orta menzilli savunma kapasitesi.

#8
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

17) PAKİSTAN- HQ-9, LY-80 | Çin yapımı sistemlerle desteklenen savunma.

#9
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

16) İRAN- BAVAR-373, S-300 | Yerel olarak geliştirilen ve ithal edilen sistemler.

#10
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

15) AVUSTRALYA- NASAMS, AEGIS | Bölgesel tehditlere yönelik modern savunma.

#11
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

14) BİRLEŞİK ARAP EMİRLİKLERİ- THAAD, PATRIOT | Körfez bölgesinde güçlü savunma altyapısı.

#12
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

13) SUUDİ ARABİSTAN- PATRIOT PAC-3, THAAD | Gelişmiş balistik füze savunması.

#13
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

12) İNGİLTERE- SKY SABRE, ASTER 30 | Bölgesel savunma için etkili sistemler.

#14
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

11) GÜNEY KORE- THAAD, CHEONGUNG II | Bölgesel tehditlere yönelik çok katmanlı savunma.

#15
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

10) ALMANYA- MEADS, PATRIOT | Avrupa savunma sistemlerinin geliştirilmesine katkı.

#16
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

9) JAPONYA- PATRIOT PAC-3, AEGIS ASHORE | Balistik füze tehditlerine karşı savunma.

#17
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

8) İTALYA- ASTER 30 SAMP/T | Avrupa ortaklığıyla geliştirilen savunma kapasitesi.

#18
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

7) FRANSA- ASTER 30 SAMP/T | Hızlı ve etkili hava savunma sistemi.

#19
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

6) TÜRKİYE- S-400 TRIUMPH, HISAR-A/O+ | Modern savunma sistemlerine sahip. ÇELİK KUBBE İLE TÜRKİYE SINIF ATLAYACAK Çelik Kubbe, Türk savunma sanayinin hava ve füze savunma segmentindeki gelişmelerinin doğal bir sonucudur; çok fazla silahtan, çok katmanlı bir yapı oluşturma çabasının adıdır.

#20
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

5) HİNDİSTAN- S-400 TRIUMPH, AKASH | Çok katmanlı savunma altyapısı.

#21
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

4) israil- DEMİR KUBBE, DAVUT SAPANI | Roket ve balistik füze savunması

#22
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

3) ÇİN- HQ-9, HQ-19 | Gelişmiş balistik füze savunma yetenekleri.

#23
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

2) ABD- THAAD, Patriot PAC-3 | Balistik füzeler ve uçaklara karşı etkili.

#24
Foto - NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

1) RUSYA- S-400 TRIUMPH, S-300VM (ANTEY-2500) | Uzun menzilli ve çok katmanlı hava savunması./ derleyen: haber7

