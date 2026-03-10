NATO Türkiye'ye kuruyor: İşte dünyanın en güçlü hava savunma sistemine sahip ülkeleri!

EN GÜÇLÜ HAVA SAVUNMA SİSTEMİNE SAHİP ÜLKELER BELLİ OLDU Küresel ölçekte devam eden bu silahlanma yarışı ve savunma sanayiindeki son teknolojik gelişmeler, bir ülkenin caydırıcılığını artık sahip olduğu önleme kapasitesiyle ölçer hale getirdi. Peki en güçlü hava savunma sistemi hangi ülkelerde var?