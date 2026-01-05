  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Son Haberler

Yaptırmadan önce bir kez daha düşünün: İşte dövme hastalığının kötü sonu

Süleyman Düğümü gün yüzüne çıktı

Sürpriz gelişmelere yol açacak artık! Skandal oyunu nihayet bitecek...

Elon Musk’tan, Trump’ı küplere bindirecek Venezuela hamlesi! Resmen saçını başını yolacak

Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Türkiye’ye milyarlar kazandıracaklar… Son hazırlıklar yapılıyor

Venezuela'ya müdahale piyasaları karıştırdı: Savunma hisseleri fena patladı

Okan Buruk teşekkür etti! Galatasaray’da flaş ayrılık resmen açıklandı

Ne olduysa Sergen Yalçın'ın telefonuyla oldu: Müthiş hamleyi yaptı ve iş yarı yarıya bitti

Türkiye'nin iki şehri rekor kırdı: İlk 10'a damga vurduk!
Spor
5
Yeniakit Publisher
Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, geleceğine dair açıklama yaptı ve henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi.

#1
Foto - Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Galatasaray forması giyen Mauro Icardi'nin geleceği, sarı-kırmızılı taraftarlar arasında merak konusu olmaya devam ediyor. Arjantinli golcüyle ilgili ülkesi Arjantin ve Brezilya'dan transfer iddiaları gündeme geliyor.

#2
Foto - Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Hal böyleyken Icardi, Süper Kupa'da Trabzonspor ile oynanacak maç öncesi açıklamalarda bulundu. Galatasaray ile sözleşmesi sezon sonunda bitecek Arjantinli yıldız, geleceğine dair açıklama yaptı ve henüz konuşulan bir şey olmadığını söyledi.

#3
Foto - Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Icardi, "Şimdilik konuşulan bir şey yok. 6 ayım daha var kontratımda. Kulüp ve benim için en iyisini neyse konuşacağız mutlaka zamanı geldiğinde. Son ana kadar goller atmaya devam edeceğim. Karakterim bu. Bu forma için mücadele edeceğim." dedi.

#4
Foto - Sessizliğini şok paylaşımla bozdu! Gidecek mi, kalacak mı? Gündemi sarsan açıklama

Galatasaray forması altında bu sezon 23 maçta süre bulan Icardi, 9 gol attı.

Haberle ilgili yorum yapmak için tıklayın.
Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu
Gündem

Şam’da Kritik Zirve: Mazlum Abdi ve Suriye Hükümeti Masaya Oturdu

Suriye sahasında askeri ve siyasi geleceği belirleyecek hareketli saatler yaşanıyor. Suriye Demokratik Güçleri (SDG) Genel Komutanı Mazlum A..
Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler
Gündem

Böyle rezillik görülmedi! ABD’den ortaçağ barbarlığı! Maduro’yu New York sokaklarında sergilediler

Dünya siyasi tarihi, demokrasi maskesi takan Amerika Birleşik Devletleri’nin eliyle kara bir lekeye daha tanıklık etti. Seçimle iktidara gel..
Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!
Dünya

Çoğu Türklere ve Araplara ait çıktı! 3250 kasa soyuldu çalınan miktar dudak uçuklattı!

Almanya’da büyük bölümü Türklere ve Araplara ait kasaların boşaltıldığı banka soygununda çalınan miktar 100 milyon avroyu aştı. Alman medyas..
Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar
Gündem

Jerusalem Post’tan çarpıcı iddia! İsrail ile Suriye ortak toplantı yapacaklar

Ortadoğu’da kartlar yeniden karılıyor. The Jerusalem Post gazetesinin ortaya attığı iddiaya göre, İsrail ve Suriye’den üst düzey isimler, Wa..
Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi
Gündem

Berlin Karanlığa Gömüldü: Sabotaj Sonrası Okullar Tatil Edildi

Almanya’nın başkenti Berlin, enerji nakil hatlarını hedef alan ağır bir sabotaj eylemiyle sarsıldı. Kentin geniş bir kesimini etkileyen elek..
CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!
Gündem

CHP’nin parlatmaya çalıştığı isimlerin gerçek yüzü! İmamoğlu’ndan darbeci zihniyete tebrik!

Amerika’nın Venezuela’ya yönelik modern yöntemlerle gerçekleştirdiği fiili işgal ve seçilmiş başkana karşı kurulan kirli kumpaslar, küresel ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23