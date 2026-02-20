  • İSTANBUL
Dünya
11
Yeniakit Publisher
İran'la 'uzun sürecek savaş' o gelişmeye bağlıydı! ABD'den çarpıcı hamle, Cebelitarık detayı... Savaşın habercisi
Giriş Tarihi:

İran'la 'uzun sürecek savaş' o gelişmeye bağlıydı! ABD'den çarpıcı hamle, Cebelitarık detayı... Savaşın habercisi

İran ile ABD arasındaki artan tansiyon yeni bir savaş doğurmaya çok yakın olduğu iddiaları ortaya atılmaya devam ediyor.

ABD ordusunun yakın zamanda 'uzun sürecek' bir savaş başlatacağı yönündeki iddialar ise gündeme bomba gibi düştü. Ayrıca USS Gerald R. Ford uçak gemisinin Cebelitarık'ı geçerek bölgeye ilerlemesi ABD'nin 'uzun sürecek' savaşının bir habercisi olarak yorumlanıyor!

Bir süredir Tahran ile washington hattındaki gelişmeler dünyanın kaderini belirliyor. Washington Post gazetesinin ismi paylaşılmayan eski ve görevdeki ABD'li yetkililere dayandırdığı haberine göre Pentagon, savaş kayıpları ve uzun süreli savaşa sürüklenme risklerine rağmen Orta Doğu'da çok büyük vurucu güç topluyor.

ABD’nin Tahran’a karşı uzun süreli askeri saldırı başlatmaya hazır göründüğünü iddia eden yetkililer, haftalardır bir araya getirilen cephaneliğin, USS Gerald R. Ford uçak gemisi ve ona eşlik eden savaş gemilerinin gelişini beklediğini belirtti.

Gemilerin dün Cebelitarık Boğazı'na yaklaştığı bilgisini veren yetkililer, bunun da birkaç gün içinde bir saldırının mümkün olabileceği anlamına geldiği değerlendirmesinde bulundu.

Konuyla ilgili bilgi sahibi ABD'li yetkili de Trump’ın üst düzey ulusal güvenlik danışmanlarının 18 Şubat'ta İran konusunu görüşmek üzere bir araya geldiklerini ve bölgede konuşlandırılan ABD güçlerinin tamamının mart ortasına kadar yerlerinde olacağına ilişkin bilgilendirildiklerini belirtti.

ABD yönetiminin bölgede savaş gücü oluşturduğunun bilinmesini istediği yorumunda bulunan yetkililer, yine de Trump'ın saldırıyı onaylayıp onaylamadığının belirsiz olduğunu vurguladı.

İki yetkili, saldırıya ilişkin son hazırlıkların yapılması halinde Orta Doğu’daki üslerden bazı ABD askerlerinin geri çekilmesinin beklendiğini ifade ederek Pentagon’un geçmişte de benzer adımlar attığını hatırlattı.

Bir diplomat da bazı aktörlerin İran’a baskı amaçlı hedefli saldırıları tercih ettiklerini ancak uzayan bir çatışmanın kanlı olacağı, bilerek veya yanlış hesaplamayla daha fazla ülkeyi savaşa dahil edebileceği yorumunu yaptı.

ABD Başkanı Donald Trump'ın, İran'la yaşanan gerilimin ardından bölgeye ikinci uçak gemisi gönderilmesi talimatının ardından ABD donanmasına bağlı Gerald R. Ford (CVN-78) Uçak Gemisi ve ona eşlik eden savaş fırkateyni, Cebelitarık Boğazı'ndan geçerek Akdeniz'e ulaştığı belirtildi.

İrana sınırlı bir saldırı düşünmüp düşünmediği sorulan Trump, "Sanırım bunu değerlendiriyorum diyebilirim" yanıtını verdi.

