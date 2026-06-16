Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama
İnşaat sektöründe şeffaflığı artırmak ve vatandaşların güvenli yapılara erişimini sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamında federasyona üye müteahhitler tarafından yapımı sürdürülen inşaatlarda, temelde kullanılan demirler beton dökülmeden önce vatandaşların incelemesine açılacak, kullanılan malzemelerin sağlamlığı ve uygulama süreci yerinde gösterilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntılar…