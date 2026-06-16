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Ekonomi
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Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama
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IHA Giriş Tarihi:

Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

İnşaat sektöründe şeffaflığı artırmak ve vatandaşların güvenli yapılara erişimini sağlamak amacıyla Doğu Akdeniz İnşaat Müteahhit Birlikleri Federasyonu (DAİMFED), yeni bir uygulamayı hayata geçirdi. Bu kapsamında federasyona üye müteahhitler tarafından yapımı sürdürülen inşaatlarda, temelde kullanılan demirler beton dökülmeden önce vatandaşların incelemesine açılacak, kullanılan malzemelerin sağlamlığı ve uygulama süreci yerinde gösterilecek. İşte yeni uygulamanın ayrıntılar…

#1
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

6 Şubat depremlerinin ardından yapı güvenliğine yönelik farkındalığın oluşturmayı hedefleyen DAİMFED, vatandaşların satın alacakları konutların temel aşamasını görerek daha bilinçli karar vermelerini amaçlıyor.

#2
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

Yeni uygulamayla birlikte DAİMFED üyesi müteahhit firmalar, temel demir donatılarını beton dökülmeden önce vatandaşlara gösterecek, kullanılan malzemeler hakkında bilgi verecek ve süreci şeffaf şekilde paylaşacak.

#3
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"ARTIK 'SESİMİZİ DUYAN VAR MI?' CÜMLESİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depreme dayanıklı yapıların önemine dikkat çekerek, "6 Şubat depreminden sonra tekrar can kaybına bizim tahammülümüz yok artık. 'Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz artık. Müteahhit firmalarımıza yapı denetimler geliyor ve demir teslimini yapıyor. Ancak biz federasyon olarak vatandaşlarımıza da diyoruz ki esas demiri size teslim etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yapılan her inşaatta temeldeki demirleri vatandaşlarımıza açık ve şeffaf şekilde göstereceğiz" dedi.

#4
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"FİRMALARIMIZ TEMEL AŞAMALARINI ARŞİVLİYOR" Vatandaşların yalnızca dairenin iç tasarımına değil, binanın temel yapısına da dikkat etmesi gerektiğini vurgulayan Karslıoğlu, "Beton dökülmeden önce neyin üzerinde oturacağını vatandaşlarımız görsün istiyoruz. Firmalarımız temel aşamalarını arşivliyor. Satış sırasında banyonun ve mutfağın güzelliğinden ziyade temelin nasıl atıldığını da anlatmaya çalışıyoruz" diye konuştu.

#5
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"MÜTEAHHİT SAYISI 141'E DÜŞTÜ" Türkiye'nin deprem kuşağında bulunduğunu hatırlatan Karslıoğlu, sektörde önemli bir dönüşüm yaşandığını belirterek, "Müteahhitlik sektörü artık bir sicil altında toplanmıştır. Adana'da 3 bin 200 olan müteahhit sayısı 141'e düşmüştür. Bu firmaların yaptığı her işin arkasında duruyoruz. Bilim ve fen kurallarına uygun, depreme dayanıklı binalar üretmeye devam ediyoruz" ifadelerini kullandı.

#6
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"BETON DÖKÜLMEDEN ÖNCE DEMİR DONATILARI GÖREBİLİYOR" Şube başkanlarına da talimat verdiklerini aktaran Karslıoğlu, DAİMFED'in şubesinin bulunduğu illerdeki vatandaşları temel aşamasındaki inşaatları görmeye davet ederek şunları söyledi:

#7
Foto - Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"Bütün dökülecek temeller için mahallelerde anons yapılıyor. Vatandaşlarımız eşleri ve çocuklarıyla gelip beton dökülmeden önce demir donatıları görebiliyor. Bir demirin nasıl bağlandığını, paspayının nasıl verildiğini ve etriyelerin nasıl yerleştirildiğini yerinde inceliyorlar. Amacımız vatandaşlarımızın oturacakları yapıyı daha inşaat aşamasındayken tanımaları ve düzgün çalışan müteahhitlerin var olduğunu görmeleridir."

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Yorumlar

Hayri

Sıradan vatandaş nede anlar ya demirden,betondan
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