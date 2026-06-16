Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz! İnşaatlarda devrim gibi uygulama

"ARTIK 'SESİMİZİ DUYAN VAR MI?' CÜMLESİNİ DUYMAK İSTEMİYORUZ" Konuyla ilgili açıklamalarda bulunan DAİMFED Genel Başkanı Mustafa Karslıoğlu, depreme dayanıklı yapıların önemine dikkat çekerek, "6 Şubat depreminden sonra tekrar can kaybına bizim tahammülümüz yok artık. 'Sesimizi duyan var mı?' cümlesini duymak istemiyoruz artık. Müteahhit firmalarımıza yapı denetimler geliyor ve demir teslimini yapıyor. Ancak biz federasyon olarak vatandaşlarımıza da diyoruz ki esas demiri size teslim etmemiz gerekiyor. Bundan sonraki süreçte yapılan her inşaatta temeldeki demirleri vatandaşlarımıza açık ve şeffaf şekilde göstereceğiz" dedi.