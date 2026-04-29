Yılda bir kez çıkıyor, biiznillah binbir derde deva oluyor! Fiyatı da bedavadan biraz pahalı İkinci el araç satışında önemli değişiklik! Yılmaz Özdil, CHP’yi ve amigo gazetecilerini fena topa tuttu: Bu ayardan sonra sittin sene kendilerine gelemezler Ve Mourinho geri dönüyor! Resmi açıklamanın eli kulağında Binlerce kilometre ötedeki düşmana “sivrisinek” şoku! Türk İHA’larının gerçek menzili ifşa oldu Fenerbahçe maçında F-16 ve Sikorsky havalandırılmıştı: Tümgeneral görevden alındı “Deli misin?” diyenlere fabrikayla cevap verdi! Ünlü sanatçı, arabalarını ve evlerini satıp 78 haneli köyüne yatırdı Acun’un diskalifiye ettiği skandal isim, bakanın yeğeni çıktı! Duyanlar şaştı kaldı Dünyanın gözü kulağı bu projedeydi: Türkiye'nin nükleer denizaltısında son durum belli oldu Süper volkanın altından hazine çıktı! Dünyanın en büyük “beyaz altın” rezervi bulundu! Tam 1,5 trilyon dolar değerinde
Serveti bir gecede uçuşa geçti! ABD ile dev anlaşma yapan Urfalı milyarder, Türkiye’nin en zengin 4. ismi oldu
Haber Merkezi Giriş Tarihi:

Astor Enerji’nin ABD’li bir devle imzaladığı 51,5 milyon dolarlık transformatör anlaşması, şirketin patronu Feridun Geçgel’i Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirveye taşıdı. Borsadaki hisselerin hızla değer kazanmasıyla serveti 3,5 milyar doların üzerine çıkan Geçgel, Forbes listesinde dünya devlerini geride bırakarak Türkiye’nin 4. en zengin ismi olmayı başardı. Şanlıurfa’dan başlayıp global bir enerji devine uzanan bu başarı hikayesi, imzalanan dev sözleşmeyle birlikte ekonomik bir gövde gösterisine dönüştü.

Astor Enerji, ABD’de faaliyet gösteren bir firma ile toplam 51,5 milyon dolar tutarında güç transformatörü tedariki için sözleşme imzaladı. Anlaşma kapsamında, kapasitesi 150 MVA ile 286 MVA arasında değişen 9 adet güç transformatörünün teslim edilmesi planlanıyor. Teslimatların 2029 yılının ilk çeyreğinde tamamlanması öngörülüyor.

Sözleşmenin ardından Astor hisseleri kısa sürede yaklaşık yüzde 30 değer kazandı. Bu yükseliş, şirketin Yönetim Kurulu Başkanı Feridun Geçgel’in servetine de doğrudan yansıdı. Forbes’un gerçek zamanlı milyarderler listesine göre Geçgel’in serveti 28 Nisan 2026 itibarıyla 3,5 milyar doların üzerine çıktı.

Mart ayında yayımlanan listede 2,7 milyar dolarlık servetiyle 11. sırada yer alan Geçgel, son yükselişle birlikte Türkiye’nin en zengin iş insanları arasında ilk 5’e girdi. Güncel verilere göre Geçgel, yaklaşık 3,5 milyar dolarlık servetiyle dördüncü sırada bulunuyor.

Listenin zirvesinde 5,3 milyar dolarlık servetiyle Murat Ülker yer alırken, ikinci sırada 5,2 milyar dolarla Şaban Cemil Kazancı bulunuyor. Üçüncü sırada ise 3,8 milyar dolarla İbrahim Çeçen yer alıyor. Geçgel’in ardından beşinci sırada Ferit Şahenk bulunuyor.

1970 yılında Şanlıurfa’nın Suruç ilçesinde doğan Feridun Geçgel, iş hayatına elektrik ve elektronik malzemeleri ticaretiyle başladı. 2005 yılında Astor Transformatör’ü devralarak üretim sektörüne adım attı.

Orta ve yüksek gerilim transformatörleri ile anahtarlama ekipmanları üreten Astor Enerji, 2023 yılında Borsa İstanbul’da halka arz edildi. Geçgel, 2024 yılında Ankaragücü’nde başkan vekilliği ve futbol şube sorumluluğu görevlerinde bulundu ancak aynı yıl bu görevlerinden ayrıldı.

