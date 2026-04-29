Serveti bir gecede uçuşa geçti! ABD ile dev anlaşma yapan Urfalı milyarder, Türkiye’nin en zengin 4. ismi oldu
Astor Enerji’nin ABD’li bir devle imzaladığı 51,5 milyon dolarlık transformatör anlaşması, şirketin patronu Feridun Geçgel’i Türkiye’nin en zenginleri listesinde zirveye taşıdı. Borsadaki hisselerin hızla değer kazanmasıyla serveti 3,5 milyar doların üzerine çıkan Geçgel, Forbes listesinde dünya devlerini geride bırakarak Türkiye’nin 4. en zengin ismi olmayı başardı. Şanlıurfa’dan başlayıp global bir enerji devine uzanan bu başarı hikayesi, imzalanan dev sözleşmeyle birlikte ekonomik bir gövde gösterisine dönüştü.