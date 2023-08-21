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Yaşam
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Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

2023-08-21 20:38:18
Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Tokat'ta bir şahıs, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.

#1
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ulaş köyünde akşam saatlerinde evinden ayrılan Bilal Çağlar'dan uzun süre haber alamayan akrabaları, Çağlar'ı aramaya başladı.

#2
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Köy yakınlarındaki gölet kenarında Çağlar'a ait olduğu düşünülen kıyafetler bulan akrabaları, 112 ekiplerine haber verdi.

#3
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Olay yerine sağlık ve AFAD Su Altı Arama Timleri sevk edildi.

#4
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Gölette yapılan aramada Bilal Çağlar'ın cansız bedenine ulaşıldı.

#5
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Çağlar'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

#6
Foto - Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti

Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.

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