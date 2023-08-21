2023-08-21 20:38:18 Serinlemek için gittiği gölette hayatını kaybetti
Tokat'ta bir şahıs, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.
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Tokat'ta bir şahıs, serinlemek için girdiği gölette boğularak hayatını kaybetti.
Edinilen bilgiye göre, merkeze bağlı Ulaş köyünde akşam saatlerinde evinden ayrılan Bilal Çağlar'dan uzun süre haber alamayan akrabaları, Çağlar'ı aramaya başladı.
Köy yakınlarındaki gölet kenarında Çağlar'a ait olduğu düşünülen kıyafetler bulan akrabaları, 112 ekiplerine haber verdi.
Olay yerine sağlık ve AFAD Su Altı Arama Timleri sevk edildi.
Gölette yapılan aramada Bilal Çağlar'ın cansız bedenine ulaşıldı.
Çağlar'ın cenazesi Tokat Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Ekipler olayla ilgili inceleme başlattı.
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