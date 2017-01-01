"Serhat Şehri"ndeki tarihi yapılar turizme ivme kazandıracak
Anadolu'nun kuzeydoğusu sınırında yer alan "serhat şehri" Ardahan'ın sembolü olan Ardahan Kalesi'nde bulunan ve bu mekan ile aynı tarihe sahip iki bina restore edilerek turizme kazandırılacak. İl Kültür ve Turizm Müdürlüğü, kentin sembollerinden olan, geçmişi Selçuklulara dayandığı tahmin edilen ve çeşitli krallıkların hakimiyetine giren Halil Efendi Mahallesi Kura Nehri kıyısındaki Ardahan Kalesi içinde yer alan tarihi yapıları turizme kazandırmak için çalışma başlattı. Söz konusu çalışmayla restore edilecek kaledeki 2 tarihi yapı, Anadolu'nun kuzeydoğusunda, Acaristan Özerk Cumhuriyeti, Gürcistan ve Ermenistan sınırında yer alan şehrin turizmine ivme kazandıracak. Proje çerçevesinde ışıklandırması da yapılacak kalede ayrıca söz konusu 2 tarihi binada konaklatılacak gençler için bu mekanların yakınına spor pisti de yapılacak.
Böylece kente gelip tarihi bir ortamda konaklayıp spor yaparak şehirde zaman geçirmeleri sağlanacak gençlerin şehir ve tarih konusunda bilinçlendirilmesi hedefleniyor. Tamamlanıp sunulduğu Kültür ve Turizm Bakanlığınca onaylanan proje kısa süre sonra hayata geçirilecek. İl Kültür ve Turizm Müdürü Efsal Alantar, AA muhabirine yaptığı açıklamada, faaliyete geçirmeyi planladıkları proje ile Ardahan Kalesi içinde atıl iki tarihi binayı faal hale getireceklerini söyledi.
Bu yaz sezonunda başlamayı planladıkları çalışmanın özellikle gençlere yönelik olacağına dikkati çeken Alantar, şunları kaydetti: "Ardahan denilince akla ilk gelen tarihi değerimiz Ardahan Kalesi. Kale, bu nedenle bizim için çok önemli. Biz de bu çalışmamızla ülkenin çeşitli yerlerinde gelen gençleri burada ağırlamak istiyoruz. Böylece gençlik kent ve kaleyi yakından tanımış olacak. Ardahan'ın yanı sıra çeşitli kentlerden gelecek gençlik bu tarihi mekanlarda yiyecek, içecek ve konaklayacak. Gün içinde aynı alanda spor etkinliği yapabilecek." Alantar, söz konusu yapıtların şimdiye kadar askeri birliklerce ambar ve barınma yerleri olarak kullanıldığı belirterek, proje çerçevesinde tarihi değeri bulunmayan ve görüntü kirliliğine neden olan yapıların yıkılacağını ve görsel amaçla kalenin gece ışıklandırılacağını dile getirdi.
Binaların turizme kazandırılmasıyla kalenin de aynı zamanda daha iyi korunmuş olacağına işaret eden Alantar, "Restore edilecek mekanlar sayesinde gençlik turizme daha ucuza mal olacak ve böylece gençler kentimize daha çok gelecek. Şehrimizin bu turizm potansiyeli içinde yer almasını istiyoruz." dedi. Osmanlı döneminde Kanuni Sultan Süleyman'ın emriyle onarılıp bugüne ulaşan kale ve içindeki yapıtların kesme taştan yapıldığını anlatan Alantar, Ardahan Kalesi ile özdeşleşen restore edilecek 2 binanın şehrin tarihi ve turizmine değer katacağını sözlerine ekledi.