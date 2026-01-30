  • İSTANBUL
Ekonomi
6
Yeniakit Publisher
Serbest piyasada döviz kurları ne kadar oldu? İşte son durum
Giriş Tarihi:

Serbest piyasada döviz kurları ne kadar oldu? İşte son durum

Dolar/TL, 30 Ocak sabahında 43,50 civarında işlem görüyor. Euro/TL ise 52,00 seviyesinde el değiştiriyor.

Yatırımcıları tarafından merakla takip edilen dolar haftanın son işlem gününe yükseliş ile Euro ise düşüşle başladı.

Dolar bugün 43,50 TL bandının hemen üzerinde hareket ediyor

Spot piyasada dolar/TL alış fiyatı 43,47 lira, satış fiyatı 43,51 lira seviyesinden işlem görüyor.

Euro/TL ise aynı dakikalarda 51,87 lira alış fiyatı, 51,94 lira satış fiyatıyla el değiştiriyor.

Euro/dolar paritesi ise 1,1952 seviyesinde yer alıyor.

