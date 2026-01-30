Okan Buruk'un en büyük hayali mi? Semih Kılıçsoy hüllesi Galatasaraylı olma şartı
Beşiktaş'ın Cagliari'ye adeta hediye ettiği Semih Kılıçsoy için Okan Buruk'un hayali İtalya üzerinden gerçekleşebilir... Hem de tereyağından kıl çeker gibi.
Galatasaray ezber bozmak istiyor... Okan Buruk’un çok beğendiği Semih Kılıçsoy transferi için sarı-kırmızılı yönetim, İtalyan ekibi Cagliari'ye baskısını artırdı.
İlk olarak 25 Eylül'de iddia edilen bu stratejik plan, devre arası yaklaşırken sıcaklığını koruyor.
Fenerbahçe’nin Al-Hilal’e sattığı Yusuf Akçiçek'i "asıl yuvası" olan Galatasaray’a geri getirip Abdülkerim Bardakcı’nın veliahtı yapmak.
- Beşiktaş’tan kiralık olarak Cagliari’ye giden Semih Kılıçsoy'u, Osimhen ve Icardi gibi dünya yıldızlarının yanında eğitip, geleceğin as forveti olarak takıma monte etmek.
Semih'in sözleşmesindeki detaylar Galatasaray’ın iştahını kabartıyor. Genç oyuncunun kontratında "Türkiye’ye dönerse sadece Beşiktaş’ta oynar" ibaresi yok. Cagliari, 12 milyon Euro’luk opsiyonunu kullandığı takdirde, Beşiktaş’a sormadan oyuncuyu Galatasaray’a satabilir. Beşiktaş ancak kar payından yüzde 20 alabilir.
Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı bugün, Semih’in takımdan ayrılış süreciyle ilgili yaptığı açıklamada; oyuncunun gitmeyi çok istediğini ve Cagliari’nin devre arasında opsiyonu kullanma ihtimali olduğunu belirtti.
Fotospor'a göre; Semih Kılıçsoy ise Beşiktaş’taki son dönemine dair, "Her teknik direktör her şeyi değiştiriyordu, iyi anılarım yok" diyerek dönüşünde yetiştiği yuvasına dönme zorunluluğu olmadığının mesajını verdi.
