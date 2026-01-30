  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Spor
11
Yeniakit Publisher
Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!
Emrah Savcı Giriş Tarihi:

Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Şampiyonlar Ligi'nde ortaya koyduğu oyunla beklentilerin uzağında kalan Barış Alper Yılmaz, Galatasaray cephesinde hayal kırıklığı yaratan isimler arasında bulunuyor. Avrupa arenasında gol ya da asist katkısı üretemeyen milli futbolcu için yaz transfer döneminde 40 milyon euro bedelle NEOM SC'den gelen teklifin geri çevrilmesi, kaçırılmış önemli bir fırsat olarak ifade ediliyor. İşte detaylar... | Son dakika GS spor haberleri

#1
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz'ın Şampiyonlar Ligi performansı tartışmaların odağına yerleşti.

#2
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Fotomaç'ta yer alan habere göre sarı-Kırmızılı camiada beklentilerin oldukça altında kalan 24 yaşındaki oyuncu için, "Keşke satılsaydı" yorumları yüksek sesle dile getirilmeye başlandı.

#3
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Cimbom'un Şampiyonlar Ligi'nde oynadığı maçlarda etkisiz bir görüntü çizen Barış Alper Yılmaz, gol ya da asist katkısı veremedi.

#4
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Milli yıldız, Avrupa arenasındaki tek somut katkısını Liverpool karşılaşmasında Victor Osimhen'in gole çevirdiği penaltıyı kazandırarak yaptı.

#5
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Bunun dışında sahada varlık gösterememesi, eleştirilerin artmasına neden oldu.

#6
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Özellikle geçtiğimiz yaz transfer döneminde Suudi Arabistan ekibi NEOM SC'nin 40 milyon euro'ya varan teklif yaptığı iddiaları, Takvim'de yer alan habere göre mevcut tabloyla birlikte yeniden gündeme geldi.

#7
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Taraftarlar ve spor kamuoyu, Şampiyonlar Ligi'nde alınan verimsiz performans sonrası bu teklifin değerlendirilmemesini büyük bir fırsat kaybı olarak yorumluyor.

#8
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Milli oyuncunun Trendyol Süper Lig karnesi ise 17 maçta 5 gol/8 asist şeklinde.

#9
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

Barış Alper Yılmaz'ın piyasa değeri Transfermarkt verilerine göre 24 milyon euro olarak gösteriliyor.

#10
Foto - Suudi Arabistan şaşkınlığı! Galatasaray'da Barış Alper Yılmaz hayal kırıklığı oluştu!

25 yaşındaki futbolcunun Galatasaray ile olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 tarihine kadar.

