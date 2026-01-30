  • İSTANBUL
Hindistan’dan Türk SİHA’larına karşı "hipersonik" çırpınış: 1500 km menzilli füzeyle meydan okudular
Hindistan’dan Türk SİHA’larına karşı “hipersonik” çırpınış: 1500 km menzilli füzeyle meydan okudular

Pakistan'ın yanında yer alması sebebiyle Türkiye'ye kafa tutan Hindistan’dan dikkat çekici bir hamle geldi.

Türk Donanması’nın Mavi Vatan’daki kuş uçurtmaz varlığına ve gelişmiş gemisavar yeteneklerine karşı Hindistan, 1500 km menzilli yeni hipersonik füzesi LR-AShM’yi sergiledi.

Hindistan, 26 Ocak 2026’da Yeni Delhi’deki düzenlenen 77. Cumhuriyet Günü geçit töreninde uzun menzilli hipersonik füzesini kamuoyuna tanıttı. Bahse konu füze, Hindistan Savunma Araştırma ve Geliştirme Örgütü (DRDO) tarafından geliştirildi.

LR-AShM füzesi, Hindistan Donanması tarafından kıyı savunma bataryalarında kullanılmak üzere tasarlanan 12×12 kamyon şasisi üzerinde sergilendi. Hindistan Savunma Bakanlığı’na göre LR-AShM füzesi, 1.500 kilometreden daha uzun menzillerde çeşitli yükler taşımak üzere tasarlandı. Füzenin yaklaşık 14 metre uzunluğa, 140 cm çapa ve 20.000 kg ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. The War Zone tarafından yapılan habere göre füze, iki aşamalı katı yakıtlı roket motoruyla çalışıyor. Hint ordusunun açıklamalarına göre füze, kara ve gemi tabanlı radarlardan daha iyi kaçınmak için hedefe son yaklaşmasını alçak irtifada yapıyor.

TWZ’nin haberine göre füzenin güdüm sistemi belirsiz. Ancak Hindistan Savunma Bakanlığı, füzede statik ve hareketli hedefleri vurmaya olanak tanıyan yerli olarak geliştirilmiş “yüksek hassasiyetli sensör paketleri” kullanıldığını belirtiyor. Hindistan, Kasım 2024’te LR-AShM füzesinin uçuş testini gerçekleştirdiğini duyurmuştu. Füze, Hindistan’ın doğu kıyısındaki Odisha eyaletinde bulunan Dr. APJ Abdul Kalam Adası’ndan fırlatılmıştı. Hindistan Savunma Bakanlığı o dönemde yaptığı açıklamada, “Füze, birden fazla bölgede konuşlandırılmış çeşitli menzil sistemleri tarafından takip edildi. Menzildeki gemi istasyonlarından elde edilen uçuş verileri, başarılı son manevraları ve yüksek doğrulukla isabeti doğruladı.” ifadeleri kullanılmıştı.

LR-AShM füzesine ek olarak Hindistan, Rusya ile BrahMos gemisavar füzelerini de geliştirmiştir. LR-AShM’nin BrahMos’a kıyasla menzil ve yüksek hız avantajlarına sahip olacağı belirtilmektedir. Bu kadar yüksek hızlarda hareket eden LR-AShM, harp başlığının kinetik enerji etkileriyle birleşmesi ve bir gemiyi delebilmesi nedeniyle, oldukça güçlü bir gemisavar silahı olacaktır.

LR-AShM, BrahMos’a kıyasla sadece hızıyla değil, menziliyle de önemli avantajlar sunmaktadır. Hindistan şu anda BrahMos’un menzilini yaklaşık 900 km’ye çıkarmayı hedefliyor, ancak füzenin önceki versiyonları yaklaşık 305 km mesafedeki hedefleri vurmakla sınırlıydı. Ancak bu dezavantajın büyük bir kısmı, BrahMos için çok daha esnek fırlatma seçenekleriyle (bir savaş gemisinden veya Su-30MKI savaş uçağından ateşlenebilmesi) telafi ediliyordu.

