Hindistan’dan Türk SİHA’larına karşı “hipersonik” çırpınış: 1500 km menzilli füzeyle meydan okudular

LR-AShM füzesi, Hindistan Donanması tarafından kıyı savunma bataryalarında kullanılmak üzere tasarlanan 12×12 kamyon şasisi üzerinde sergilendi. Hindistan Savunma Bakanlığı’na göre LR-AShM füzesi, 1.500 kilometreden daha uzun menzillerde çeşitli yükler taşımak üzere tasarlandı. Füzenin yaklaşık 14 metre uzunluğa, 140 cm çapa ve 20.000 kg ağırlığa sahip olduğu tahmin ediliyor. The War Zone tarafından yapılan habere göre füze, iki aşamalı katı yakıtlı roket motoruyla çalışıyor. Hint ordusunun açıklamalarına göre füze, kara ve gemi tabanlı radarlardan daha iyi kaçınmak için hedefe son yaklaşmasını alçak irtifada yapıyor.