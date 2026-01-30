Osimhen'i çıldırtacak deliye döndürecek hamle! Ademola Lookman'da ikinci perde
Dün Bergamo'ya giden Devin Özek bugün Ademola Lookman için Atalanta ile ikinci tur görüşmeleri yapacak.
Devin Özbek transfer döneminin en büyük bombasını patlatmak için İtalya’da...
Sarı-lacivertlilerin futbol direktörü, Ademola Lookman transferini bitirmek amacıyla dün Milano'ya uçtu. Gittiği andan itibaren Atalanta'yı Nijeryalı yıldız için ikna etmeye çalışıyor.
Uzun süredir Fenerbahçe’nin radarında olan Lookman Atalanta çok net. 40 milyon Euro sabit bedel artı bonuslar talep ediyor. Yaz aylarında da aynı rakamı istiyorlardı. Fenerbahçe cephesi bu maliyetin altına girip girmeme konusunda son kararını vermiş değil.
Taraflar şu an için anlaşmaya çok yakın görünmese de görüşmelerin seyri olumlu. Bugün kulüpler arasında bir tur daha görüşme olacak. Teklif üzerinde detaylar konuşulacak
