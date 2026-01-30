Dünyanın en büyüğünden Türkiye hamlesi: Tam 1,7 milyar dolarlık yatırım!

- EN BÜYÜK YATIRIM ASELSAN'A Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ aldı. ASELSAN'ın yüzde 0,58 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 142 milyon dolara ulaştı. Fon tarafından, BİM Birleşik Mağazalar AŞ hisselerine 120 milyon 39 bin dolar, Akbank hisselerine 117 milyon 388 bin dolar, Koç Holding hisselerine 113 milyon 639 bin dolar ve Tüpraş hisselerine 91 milyon 787 bin dolar yatırıldı.