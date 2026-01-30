  • İSTANBUL
SON DAKİKA
Dünyanın en büyüğünden Türkiye hamlesi: Tam 1,7 milyar dolarlık yatırım!
Giriş Tarihi:

Dünyanın en büyüğünden Türkiye hamlesi: Tam 1,7 milyar dolarlık yatırım!

Norweç Varlık Fonu, 2025 yılında Türkiye'ye toplamda 1 milyar 723 milyon 412 bin dolar yatırım yaptı.

Foto - Dünyanın en büyüğünden Türkiye hamlesi: Tam 1,7 milyar dolarlık yatırım!

AA muhabirinin, Norveç Varlık Fonu'nu yöneten Norges Bank verilerinden derlediği bilgilere göre, fon, varlığının bir bölümünü, geçen yıl çeşitli alanlarda faaliyet gösteren farklı ölçekteki 79 şirketin hisselerinin satın alınmasında kullandı. Dünyanın en büyük varlık fonu olan Norveç Varlık Fonu'nun Türk şirketlerinin hisselerine yaptığı toplam yatırım 1 milyar 723 milyon 412 bin doları bulurken, fonun portföyünde Türkiye Petrol Rafinerileri AŞ (Tüpraş), Astor Enerji ve Enerya Enerji hisseleri de yer aldı.

Fonun, söz konusu 3 enerji şirketindeki ortaklık hisse değeri yaklaşık 121 milyon dolar olarak hesaplandı.

- EN BÜYÜK YATIRIM ASELSAN'A Norveç Varlık Fonu'nun, Türkiye'deki yatırımlarından en büyük payı ASELSAN Elektronik Sanayi ve Ticaret AŞ aldı. ASELSAN'ın yüzde 0,58 hissesine sahip olan fonun, söz konusu şirketteki toplam yatırımı yaklaşık 142 milyon dolara ulaştı. Fon tarafından, BİM Birleşik Mağazalar AŞ hisselerine 120 milyon 39 bin dolar, Akbank hisselerine 117 milyon 388 bin dolar, Koç Holding hisselerine 113 milyon 639 bin dolar ve Tüpraş hisselerine 91 milyon 787 bin dolar yatırıldı.

TÜRKİYE YATIRIMLARI KADEMELİ ARTTI Türkiye'de 2001'den bu yana küçük yatırımlar yapan Norveç Varlık Fonu, 2008'den itibaren Türk şirketlerinin hisse senetlerine yaptığı yatırımları artırdı. Norveç Varlık Fonu, Türkiye'de finans, sağlık, çelik, teknoloji ve telekomünikasyon gibi çeşitli sektörlerde faaliyet gösteren büyük şirketlerin hisseleriyle de ilgileniyor.

Fon, Türkiye için 2021'de 485 milyon dolar olan yatırımlarını 2022'de 1,2 milyar dolara, 2023'te ise 1,3 milyar dolara ve 2024'te 1,5 milyar dolara kadar yükseltmişti.

KÜRESEL ÖLÇEKTE 60 ÜLKEYE YATIRIM Norveç Varlık Fonu, 1990'dan bu yana ülkenin petrol ve doğal gaz üretiminden sağlanan gelirle yabancı ülkelerin hisse senetleri, tahvil ve emlak piyasalarına yatırım yapıyor. Hükümetin yalnızca çok küçük bir bölümünü kullanabildiği fonun büyük kısmı gelecek nesiller için biriktiriliyor. Dünya genelinde 60 ülkede 7 bin 200'den fazla firmada yatırımı bulunan fon, küresel borsalardaki hisselerin yaklaşık yüzde 1,5'ini elinde bulunduruyor. Fonun mevcut büyüklüğü, Norveç'te kişi başına yaklaşık 385 bin dolara karşılık geliyor.

Fonun piyasa değeri 31 Aralık 2025 itibarıyla 21 trilyon 268 milyar Norveç kronu (2 trilyon 221 milyar dolar) büyüklüğüne ulaştı. Fon, geçen yıl teknoloji ve finans hisselerine yaptığı yatırımlardan 2 trilyon 362 milyar Norveç kronu (yaklaşık 247 milyar dolar) yatırım karı elde ettiğini açıkladı.

Geçen yıl sabit getirili menkul kıymet yatırımlarından yüzde 5,4 getiri sağlayan fon, borsada işlem görmeyen gayrimenkul yatırımlarından ise yüzde 4,4 kazanç bildirdi. Fonun portföy dağılımı, yüzde 71,3 hisse senetleri, yüzde 26,5 sabit getirili menkul kıymetler, yüzde 1,7 gayrimenkul yatırımları ve yüzde 0,4 halka arz edilmemiş yenilenebilir enerji altyapı yatırımlarından oluştu.

