  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Çöp konteynerinde bebek cesedi yakalanmıyor sandI ama bulundu! Kayseri’de kan donduran, korkunç olay

Piyasalarda petrol tüketimi rekor kırıyor! Borsa özeti: Para ,döviz kurları, brent petrol ve altın fiyatı

iPhone 15'te USB-C göründü

O alan yangından sonra görüntülendi

Yollarındaki türbeler görenleri hayrete düşürüyor! Bir türlü bulunduğu yerden kaldıramadılar

Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Yüksekova’da meteor yağmuru heyecanı

Yunan emekli koramiralin Türkiye sözleri gündeme oturdu: Ankara sessizce bir taktik yapıyor

Görenler hayret ediyor! 2 bin yıllık liman bu hale geldi

Hepimiz bu hatayı yapıyoruz! Sağlıklı beslenmeyle ilgili doğru bilinen yanlışlar
Spor
13
Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

2023-08-14 17:50:59
Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Süper Lig'de sezonun ilk maçına 14 Ağustos Pazartesi akşamı oynayacağı Karagümrük maçıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şenol Güneş yönetiminde Konferans Ligi elemelerinde iyi bir performans gösteren siyah-beyazlı ekip, transfer döneminde taraftarını memnun edemese de Şenol Güneş'in takıma yansıttığı olumlu havayla güven veriyor. Bir yandan da transfer hamleleri için çabalayan Kara Kartal, bir flaş transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.

#1
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

UEFA Avrupa Konferans Ligi eleme maçları nedeniyle sezonu erken açan siyah-beyazlılar, transfer dönemini beklentilerin altında geçirdi.

#2
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Süper Lig'de sezonun ilk maçına da Fatih Karamgümrük deplasmanında çıkacak olan Kara Kartal, bir transferi daha bitirmek üzere.

#3
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Beşiktaş'ın, bir süredir gündeminde yer alan Bakhtiyar Zaynutdinov'un transferini tamamladığı öne sürüldü.

#4
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Rus basınında yer alan habere göre, Beşiktaş'ın 25 yaşındaki futbolcu için CSKA Moskova'ya 5 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği belirtildi.

#5
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Siyah-beyazlıların 5 milyon euro'luk bonservis bedelinin yanı sıra Rus ekibine, oyuncunun bir sonraki satıştan da yüzde 15 pay vereceği aktarıldı.

#6
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Zaynutdinov'un Beşiktaş'a transferini tamamlamak için önümüzdeki hafta başında İstanbul'a gelerek yetkililer ile masaya oturacağı öğrenildi.

#7
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Teknik direktör Şenol Güneş'in 'İsviçre Çakısı'na benzettiği Bakhtiyor Zaynutdinov'un siyah-beyazlılarla anlaştığı haberini Sports.kz de doğruladı.

#8
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Haberde, CSKA Moskova ve Kazak milli takımının orta saha oyuncusu Zaynutdinov'un İstanbul'a gitmek için geri sayıma geçtiği belirtildi.

#9
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

25 yaşındaki oyucunun hafta başında sağlık kontrolünden geçmek ve sözleşme imzalamak için İstanbul'a gideceği, Zaynutdinov transferi için bu miktarın Kazakistanlı oyuncular için bir rekor olacağı belirtildi.

#10
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Beşiktaş'ın transferini tamamladığı söylenen Bakhtiyar Zaynutdinov, CSKA'nın Sochi ile oynayacağı maçın kadrosuna da alınmadı.

#11
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

Sabah'a göre; Profesyonel kulüp kariyerinde 181 resmi maça çıkan Zaynutdinov,

#12
Foto - Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama

bu periyotta 24 gol atarken, 16 da asist yaptı ve 40 gole direkt katkı sağladı. Taraz altyapısında yetişen Bakhtiyor Zaynutdinov, daha sonra Astana, Rostov ve CSKA Moskova formaları giydi.

İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar
Teknoloji

İsrail'den beklenmedik hamle! Türkiye'den satın alacaklar

Son dönemde Türkiye ile normalleşme adımlarına imza atan İsrail, 20 devriye botu sipariş etmeye hazırlanıyor.
Şevki Yılmaz'dan 'Halil Konakcı lincine' ilişkin soru: Bu malum medya ne zaman akıllanacak?
Gündem

Şevki Yılmaz'dan 'Halil Konakcı lincine' ilişkin soru: Bu malum medya ne zaman akıllanacak?

Şevki Yılmaz, Ankara Melike Hatun Camii İmamı Halil Konakcı Hoca'ya yönelik linç kampanyasına tepki gösterdi.
Ruh peşinde dibe vuruş! Kim bu '777' sapık seküler ruhaniler?
Avrupa

Ruh peşinde dibe vuruş! Kim bu '777' sapık seküler ruhaniler?

Son yıllarda, içinde dini bir renk olmaması koşuluyla ruhani arayışın dibine vuruyor! Peki kim bu seküler ruhaniler? Bu akımlar nasıl ortaya..
Libya'dan kritik petrol kararı
Dünya

Libya'dan kritik petrol kararı

Libya, ülke tarihinde ilk defa yerli özel şirketlere petrol üretimi alanında yatırım yapma izni verdi.
Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!
Dünya

Almanya'da çarşaflı Müslüman kadınlar hakkında skandal karar!

Almanya’da çarşaf giyerek otomobil kullanmak isteyen bir kadının, trafik yönetmeliğindeki örtünme yasağından muaf tutulmak için açtığı dava ..
Generalin oğlu öldürüldü mü? Şüpheli ölüm tekrar gündemde!
Gündem

Generalin oğlu öldürüldü mü? Şüpheli ölüm tekrar gündemde!

Dorukhan Büyükışık kimdir? Emekli Tümgeneral Ethem Büyükışık'ın oğlu Dorukhan Büyükışık, 2018 yılında İzmir'de şüpheli bir şekilde hayatını ..
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23