2023-08-14 17:50:59 Şenol Güneş'in çakısı, gelmeden futbol piyasasını altüst etti: Yeni prens imza atacak! Flaş açıklama
Süper Lig'de sezonun ilk maçına 14 Ağustos Pazartesi akşamı oynayacağı Karagümrük maçıyla başlayacak olan Beşiktaş'ta, flaş transfer gelişmeleri yaşanıyor. Şenol Güneş yönetiminde Konferans Ligi elemelerinde iyi bir performans gösteren siyah-beyazlı ekip, transfer döneminde taraftarını memnun edemese de Şenol Güneş'in takıma yansıttığı olumlu havayla güven veriyor. Bir yandan da transfer hamleleri için çabalayan Kara Kartal, bir flaş transferi resmiyete dökmeye hazırlanıyor.