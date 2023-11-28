  • İSTANBUL
  • İMSAK
    00:00
    GÜNEŞ
    00:00
    ÖĞLE
    00:00
    İKİNDİ
    00:00
    AKŞAM
    00:00
    YATSI
    00:00
  • 0.0
  • 0.0
  • 0.0
Size daha doğru veriler sunabilmemiz için
lütfen konumunuzu seçin.
Son Haberler

Dünyayı sallayan o araç, sonunda Türkiye’ye geliyor! “800 bin TL” detayı şok etti! Herkes döne döne onu arayacak

Milyonlarca vatandaşı ilgilendiriyor! TOKİ’den büyük müjde az önce geldi! Üstelik ayda sadece 4 bin 800 TL

İYİ Parti ile ilgili şok iddia! Yer yerinden oynayacak

İran ve Rusya 3 koldan anlaşma sağladı! İlk teslimat yapıldı! İş birliği derinleşiyor!

Araç almak isteyen herkesi ilgilendiriyor! Ve büyük müjde verildi

Hilal Kaplan bombayı patlattı! Bakalım şimdi ne halt edecek? İyice köşeye sıkıştı! Hepsi tek tek ortaya saçılacak

Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Türkiye'ye getirilen Filistinli kanser hastası çocuklara böyle saldırdı! Sende hiç utanma yok mu be kadın

O ahlaksız serbest bırakıldı! Bari bir de madalya taksaydınız

CHP'de şok istifa! Hiç kimse bunu beklemiyordu! Tüm Türkiye’ye böyle duyurdu
Gündem
6
Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

2023-11-28 14:24:27
Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini av tüfeği ile vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), olay sırasında çocukların balkona kaçtığını söyleyerek, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

#1
Foto - Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Sincan ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’ndeki Kader Apartmanı'nda 22 Kasım'da meydana gelen olayda, Tahsin Ünsür, çocukları gürültü yaptığı gerekçesiyle uyardığı üst kat komşusuyla tartıştı. Ünsür, yanında bulunan av tüfeği ile Hamdi Turgut (41) ile annesi Behiye (71), eşi Sunay (40), oğlu Mustafa (13) ve kızı Ceyda Turgut'a (11) ateş etti. Olayda 5 kişi hayatını kaybetti. Gözaltına alınan Tahsin Ünsür, çıkarıldığı mahkemece 'nitelikli öldürme' ve 'kasten öldürme' suçlarından tutuklandı.

#2
Foto - Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Ankara Batı Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan Tahsin Ünsür, taşındıkları günden beri üst komşuları Turgut ailesinin gürültüsünün hiç bitmediğini söyledi. Aile ile defalarca konuştuğunu iddia eden Turgut, "Bir sene kadar önce eşim vefat etti. Eşimin ölümünden sonra huzurum daha da kaçtı ve artık seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.

#3
Foto - Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyorlardı. Behiye Turgut salonda oturuyordu. Sunay Turgut da balkona giden odanın kapısının ağzında oturuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar halen top oynadıkları için Hamdi ses yapıldığını inkar etmeyerek 'Benim çocuklarım top oynamasın mı' diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de benim üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkartarak Hamdi'nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında av tüfeğine bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim."

#4
Foto - Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Üçüncü fişeğin, tüfeğe yerleştirmek isterken yere düştüğünü belirten Ünsür, "Bu sırada Sunay oturduğu yerden kalktı, iki eliyle kapıya dayandı. Kollarının arasından çocukları balkona kaçtı. Ben 4'üncü fişeği yerleştirdim. Sunay'a ateş ettim. Sonrasını hatırlamıyorum. Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. O geceden aklımda kalan Sunay'a, Hamdi'ye ve Behiye'ye bir el ateş ettiğimdir. Evden çıktığımı hatırlıyorum. Evin içerisinde yaşanan diğer hadiseleri hatırlamıyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Fakat çocukların ölümü hususunu gerçekten hatırlamıyorum. Yaşanan bu hadise nedeniyle çok pişmanım" dedi. 

#5
Foto - Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Hakan Fidan’a şaşırtan karşılama! O anlar kameraya böyle yansıdı
Sosyal Medya

Hakan Fidan’a şaşırtan karşılama! O anlar kameraya böyle yansıdı

Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Barselona'da düzenlenen Akdeniz İçin Birlik 8. Bölgesel Forumu kapsamında, İslam İşbirliği Teşkilatı ve Arap L..
‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak!
Ekonomi

‘Doları apar topar elinizden çıkarın’ diyen Necmettin Batırel duyurdu! Enflasyon dinozor değil kuzu olacak!

Dolar kuru 28 liraya dayandı! Sürekli doları olanın zarar edeceğini sürekli dillendiren ekonomist Necmettin Batırel, dikkat çeken bir öngörü..
Türkiye-NATO arasında büyük gerginlik! Yasaklı parça
Gündem

Türkiye-NATO arasında büyük gerginlik! Yasaklı parça

Financial Times gazetesi Türkiye’den Rusya’ya askeri bağlantısı olan malzemelerin satışının arttığını bildirdi. Haberde, "Yasaklı parça sevk..
Devlet Bahçeli o iki işaret ederek duyurdu: Savurup indireceğiz
Siyaset

Devlet Bahçeli o iki işaret ederek duyurdu: Savurup indireceğiz

MHP Lideri Devlet Bahçeli, partisinin grup toplantısında yerel seçimlere ilişkin kritik açıklamalarda bulundu.
Sinemada ‘Özel’ seans
Gündem

Sinemada ‘Özel’ seans

Zoom toplantıları ve delege pazarlıkları ile Kemal Kılıçdaroğlu’nu deviren CHP’nin emanetçi Genel Başkanı Özgür Özel lükse çabuk alıştı. Gör..
Hızla büyümeleri Harvard'a ders konusu olmuştu! Ünlü Türk holding iflas etti

Hızla büyümeleri Harvard'a ders konusu olmuştu! Ünlü Türk holding iflas etti
x

WhatsApp İhbar Hattı

+90 (553) 313 94 23