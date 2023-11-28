Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…

Olay günü ses nedeniyle bir türlü uyuyamadığını belirten Ünsür, dedesinden kalma av tüfeğini yanına aldığını söyleyerek, şunları anlattı: "Cebime de 14-15 tane domuz kurşunu doldurdum ve uyarmak amacıyla üst kat komşumun dairesine gittim. Yanıma av tüfeğini almamdaki amaç bana ters cevap vermeleri veya saldırmaları durumunda kendimi korumak içindi. Saldırı amacıyla yanlarına gitmedim. Zile basınca kapıyı Hamdi Turgut açtı ve bir şey sormadan beni içeri davet etti. Kendisi evin salon kısmına doğru girdi. Ben de salonun kapı kısmında durdum. Daha fazla içeriye girmedim. Çocuklar salonda top oynuyorlardı. Behiye Turgut salonda oturuyordu. Sunay Turgut da balkona giden odanın kapısının ağzında oturuyordu. Kendilerine çok gürültü olduğunu, uyuyamadığımı ve sessiz olmalarını söyledim. Çocuklar halen top oynadıkları için Hamdi ses yapıldığını inkar etmeyerek 'Benim çocuklarım top oynamasın mı' diye cevap vererek, üzerime yürümeye başladı. Annesi Behiye de benim üzerime yürümeye başlayınca belimdeki av tüfeğini çıkartarak Hamdi'nin döş kısmına tek el ateş ettim. Hemen sonrasında av tüfeğine bir fişek daha yerleştirerek Behiye Turgut'a ateş ettim."