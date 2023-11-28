2023-11-28 14:24:27 Sen ne yaptın böyle Tahsin dayı! Öyle bir halt yedi ki…
Ankara'da çocukları gürültü yaptığı için tartıştığı üst kat komşusu ailenin 5 üyesini av tüfeği ile vurarak öldüren Tahsin Ünsür (72), olay sırasında çocukların balkona kaçtığını söyleyerek, "Balkona gidip çocuklara ateş edip etmediğimi bilemiyorum. Çocukların ölümü de muhtemelen benim eylemim sonucu gerçekleşmiştir. Çünkü eve geliş sebebim çocukların çıkarmış oldukları gürültü nedeniyleydi. Eşimin ölümünden seslere tahammül edemez hale geldim" dedi.