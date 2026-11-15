Selma Savcı yazdı: Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar...
yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, ara tatil öncesi anne babalara önemli çağrılarda bulunduğu bir yazı kaleme aldı...
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yeniakit.com.tr'nin etkili kalemlerinden Selma Savcı, ara tatil öncesi anne babalara önemli çağrılarda bulunduğu bir yazı kaleme aldı...
İşte o yazı;
Ne demiş Amerikalı yazar Mark Twain; Eğitimin yapamayacağı hiçbir şey yoktur, hiçbir şey onun etki alanının dışında kalamaz. Kötü ahlâkları iyiye çevirebilir, kötü ilkeleri yıkar ve yerine yenilerini koyar, insanları melekler seviyesine çıkarabilir...
Malumunuz 23 Kasım'a kadar öğrencilerimiz ara tatile girdiler... Hepimiz evlatlarımızın iyi bir gelecek adına büyük bir mücadele verdiklerine şahit. Tam bu esnada öğrencilerimiz için çok önemli bir tatil denilebilir. Hafızalarını tazeleme, bilgilerini güncelleme dönemi de olabilir bu zaman zarfı... Öncelikle konunun derinliklerine inmeden önce sayın Milli Eğitim Bakanımızın, ara tatile ilişkin tavsiyelerine kulak verelim istiyorum. Milli Eğitim Bakanımız Yusuf Tekin, başlayan ara tatile ilişkin, "Bir haftalık ara tatiliniz bugün başlıyor. Tatilinizi dinlenmenin yanı sıra kitap okuyarak, ilgi duyduğunuz alanlara yönelerek ve şehrinizi keşfederek verimli bir şekilde geçirmenizi tavsiye ediyorum." ifadelerini kullandı.
Bakan Tekin, öğretmenlere yönelik ise "Değerli öğretmenlerimiz, yoğun ve verimli bir çalışma sürecini geride bıraktık. Bu kısa arada gerçekleştireceğiniz mesleki çalışmalarınızda sizlere kolaylıklar ve başarılar diliyorum. Fikirleriniz ve emeklerinizle evlatlarımızı geleceğe hazırlamaya devam edeceğiz. Bu vesileyle maarif ailemize iyi tatiller diliyorum." değerlendirmesinde bulundu.
Gördüğünüz üzere evlatlarımızın geleceği için büyük bir mücadele içerisinde olan Sayın bakanın da üstüne basa basa dillendirdiği şu nota dikkatinizi çekmek istiyorum. Tatilin tadını çıkarmak sadece boş beleş sabah akşam gereksiz ekran karşısında vakit geçirmek olmamalı, tüm öğrencilerimiz kusursuz değil, eksikliklerini gidermek için tam bir biçilmiş kaftan aslında bu tatil... Tatilin içini doldurmamız her daim elzemdir, çünkü evlatlarımız zaman geçtikçe çok önemli sınavlara da girerek geleceklerini tayin edecekler.
Sayın Bakanımızın da özellikle 'şehrinizi keşfedin' sözlerini de çok anlamlı buluyorum. Yani bir müze, bir tarihi eserin izlerini sürmek ve onların altındaki gizemleri kendi hayal gücünüzle birleştirerek çok güzel diyarlara yolculuk da yapabilirsiniz aslında.
Ben evlatlarımızın sadece bir fırsat gözüyle bakıp, sabah akşam ekran karşısında gözlerini ve beyinlerini heba etmemelerini naçizane tavsiye ediyorum. Çünkü birçok uzmanın da işaret ettiği gibi, öğrencilerimizin iyi bir dönem geçirerek bu iyi dönemi de sadece ekran karşısında ya da shorts'larla doldurmadan daha verimli yani okuyup tahlil ederek geçirmesinde büyük bir yarar olacaktır.
Unutulmamalı ki, her şeyin fazlası zarardır. Siz tatili hiç dinlenmeden sabah akşam ders çalışarak arkadaşlarınızın önüne geçeceğinizi zannederek de işgal ederseniz bu da büyük bir yanlışa açılan pencere olacaktır. Bu ara tatilde öncelikle her sabah yatağımızdan kalkıp okula gidip, tekrar evimize gelip bir düzenek içerisinde hayatımızı sürdürdüğümüzü düşünürsek, şimdi sevdiklerimizle ve daha doğrusu sosyalleşmenin zirve noktasını da yaşamamız şarttır.
Her zaman şu gerçeği göz ardı etmememiz lazım; çocuklarımız kendilerini iyi hissettiklerinde öğrenme süreçleri de bir oyundaki gibi level atlayacaktır. Doğal olarak da bunun semeresini okuluna dönünce hem öğretmenleri seviyesinde hem de arkadaşlıklarına takacağı güzelliklerle perçinleştirecektir. Ara tatilde elbette en büyük görev ise biz anne-babalara düşmektedir. Her fırsatta evlatlarımızın başında bir bekçi gibi 'şunu yap, bunu yap' söylemleriyle hareket etmemeli onlarla bir arkadaş edasıyla bir rol model olmak zorundayız.
Ebeveynler olarak bir öğretmen rütbesine yükselmemizi doğru bulmuyorum çünkü, öğretmenlik ve anne-babalık çok ayrı vazifelerdir. Adaptasyon süreçlerinde her vazifenin çok önemli olduğu mevkilerdir aslında bu saydığımız konular. Ama ara tatili sadece boş işlerle doldurmak aslında evlatlarımıza yapacağımız en büyük kötülük de olacaktır. Bırakın bu sefer etkileşim almayalım, bırakın bu sefer sosyal medyadan uzak duralım, hayatın gerçekleriyle yüzleşelim, dışarı çıkıp sosyalleşelim evlatlarımızla ve hayatı bir yerinden yakalayıp evlatlarımızı da bu tatil günlerinde hayata hazırlamayı bir görev addedelim...
Ezcümle; ne olursa olsun Yavru kuş, yuvada gördüğünü yapar... Bu doğrultuda çocuklarımızın geleceğe iyi bir tatil moduyla hareket ederek okul hayatlarında her daim söz sahibi ve bu ülke toprakları için hayatlarını yaşayacakları bir gelecekleri olmaları en büyük dileğimizdir. Selam ve Dua ile...
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