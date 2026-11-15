Selma Savcı yazdı: Yavru kuş yuvada gördüğünü yapar...

Her zaman şu gerçeği göz ardı etmememiz lazım; çocuklarımız kendilerini iyi hissettiklerinde öğrenme süreçleri de bir oyundaki gibi level atlayacaktır. Doğal olarak da bunun semeresini okuluna dönünce hem öğretmenleri seviyesinde hem de arkadaşlıklarına takacağı güzelliklerle perçinleştirecektir. Ara tatilde elbette en büyük görev ise biz anne-babalara düşmektedir. Her fırsatta evlatlarımızın başında bir bekçi gibi 'şunu yap, bunu yap' söylemleriyle hareket etmemeli onlarla bir arkadaş edasıyla bir rol model olmak zorundayız.